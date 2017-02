Rijtest: Kia Optima 1.7 CRDi 7DCT (2016)

Desondanks het bijzonder complete totaalpakket blijft de Kia Optima slechts een beperkte rol spelen, de vierde generatie moet daar voor eens en altijd komaf mee maken!

De Kia Sportage SUV blijft goed verkopen terwijl de Cee’ds, Rio’s en Picanto’s intussen al mooi ingeburgerd zijn in het Belgische straatbeeld. Met de Niro Hybrid crossover lijken de Koreanen ook op weg richting een succesverhaal, de Optima moet het allemaal met lede ogen aanzien. De strakke berline speelt dan ook in het D-segment en daar heersen de Duitse premiumconstructeurs terwijl de rest een zwaar strijd voert om de kruimels. Kia blijft er desondanks in geloven en voorziet vrij snel na de laatste facelift een gloednieuwe Optima, daarnaast wordt het gamma aangevuld met een praktische Optima SW break, een zuinige Optima Plug-in Hybrid en een sportieve Optima GT!

Om de verschillen tussen de gloednieuwe Optima (JF) en de Optima 2014 (TF) te zien moet je heel wat voorkennis hebben of in dienst zijn van Kia. Dan valt de nieuwe grille direct op naast de meer zachte vormgeving terwijl de vierdelige mistlichten à la Cee’d GT werden vervangen door driedelige ronde exemplaren. Achteraan zit er wel nog steeds één enkele uitlaat, op deze statige Sense topversie hadden we toch graag een tweedelig exemplaar gezien. Terwijl de Kia Optima alreeds een grote jongen was groeit de nieuwe generatie op alle vlakken, iets wat ze bij de concurrentie wederom niet graag zien gebeuren. Afhankelijk van de uitvoering heb je de keuze uit 16″ tot 18″ lichtmetaal, de topversie krijgt dynamische bi-Xenon koplampen mee. Inzake personalisatie heb je keuze uit 9 koetswerkkleuren waarvan Moss Grey, Pluto Brown en Gravity Blue de nieuwkomers zijn.

De riante buitenafmetingen vertalen zich opnieuw in een ruim interieur, zowel voor- als achteraan is er plaats genoeg voor alle lichaamsdelen en dat op comfortabele wijze. Met het optionele panoramische zonnedak versterk je dat ruimtegevoel nogmaals, je zou al eens durven twijfelen over de positionering van de Optima in het D-segment. In de koffer past er meer dan 500 liter bagage al is de vormgeving daar aan de minder praktische kant. Dat Kia zoveel verschillende soorten kunststof gebruikt in het interieur is het enige puntje van kritiek dat we hier kunnen hebben, qua afwerkingskwaliteit gaan ze er nogmaals vooruit (heerlijk subtiel die chroom accenten!) en nestelen ze zich vooraan de klas. De middenconsole is voorzien van een beperkt aantal functietoetsen en een groot (7″ of 8″) infotainmentsysteem dat goed, vlot en hightech zijn ding doet.

De Kia Optima blijft trouw aan de 1.7-liter CRDi viercilinder dieselmotor, enkel de Optima PHEV en Optima SW GT kan je met een benzinemotor krijgen. De CRDi levert 141 pk en 340 Nm waarmee je in een tiental seconden aan 100 km/u zit, net boven de 200 km/u bereik je zijn topsnelheid. De gekende dieselmotor heeft op papier genoeg aan 4,2 liter diesel, in de praktijk zal dat tussen de 5 à 6 liter uitkomen. Met een grote brandstoftank (70 liter) krijg je logischerwijs een riant rijbereik, hier goed voor meer dan 1.000 km! Naast de manuele versnellingsbak (110 g/km CO2) is er ook een zeventraps 7DCT automaat met dubbele koppeling (116 g/km CO2).

Onze Aurora Black testwagen was voorzien van die automaat en dat maakt van de nieuwe Kia Optima een zéér prettige reisgezel. Onder druk presteert hij wel wat minder (luidruchtig en traag/twijfelend) maar als je hem beheerst laat doen verplaatst hij zich heerlijk soepel, stil, vlot en zuinig. Sportiviteit is niets voor deze Koreaan, wat de Sport stand je ook probeert wijs te maken. Met een resem gadgets is het binnen de Optima aangenaam vertoeven, naast comfortitems zoals een verwarmbaar stuurwiel (handig in de winter!), 590W Harman Kardon premium soundsystem, Tom Tom Live Services, zetelverkoeling, draadloos laden van je NFC smartphone en een DAB systeem zijn er eveneens heel wat rijhulpsystemen zoals een adaptieve cruise control mét filemodus, parkeerassistent, 360° camera, automatische noodstopassistent, verkeersbordenherkenning en Lane Keeping Assist.

Kia vraagt minstens €27.590 euro voor de nieuwe Optima berline en dan krijg je een 1.7 CRDi MT Lounge, het Fusion niveau start bij €31.790 en de Sense topversie (inclusief automaat) is de jouwe voor €40.000. Bovenop de behoorlijk royale uitrusting van die laatste hoef je enkel nog maar bij te betalen voor al dan niet een metaalkleur en het panoramisch dak. Traditiegetrouw schenkt Kia – net zoals de rest van het gamma – de Optima mooie garantievoorwaarden, maar liefst 7 jaar (of 150.000 km) na aankoop zit je safe.

Technisch deelt de Kia Optima heel wat met de Hyundai i40 (vanaf €26.649) en in het Oosten vinden we ook nog een Toyota Avensis (vanaf €22.640) en Mazda 6 (vanaf €25.190) terug. Dichter bij de deur is er de Opel Insignia (vanaf €28.550), Skoda Superb (vanaf €26.615), Renault Talisman (vanaf €25.580), Volkswagen Passat (vanaf €27.210), Ford Mondeo (vanaf €25.460) en Volvo S60 (vanaf €30.140) al zou iedereen het liefst met een XE, Giulia, 3-Reeks of C-Klasse naar huis rijden. De gloednieuwe en meer praktische Optima SW (SportsWagon) start bij €28.890.

Conclusie

Kia had met de Optima reeds een strakke vierdeurs in het gamma die desondanks zijn underdogrol in het D-segment toch de aandacht naar zich toe weet te trekken in het straatbeeld (en op de snelweg) met zijn looks. Grootste troef is ongetwijfeld zijn ruime binnenafmetingen, puike afwerkingskwaliteit en comfortabel weggedrag, sportieve aspiraties laat je best voor wat het is bij de 1.7 CRDi. Die viercilinder blijft de enige beschikbare motorisatie al krijgt hij nu een vlotte 7DCT automaat mee die zowel zuinig als efficiënt voor de dag komt. Zowel het financieel aspect, de stevige basisuitrusting als de unieke garantie spreekt overduidelijk in het voordeel van de Kia Optima maar jammer genoeg wil de Europese consument in dit leasesegment het liefst een sprekende badge voorop.

Overzicht:

+ Stoere looks

+ Comfortabel weggedrag

+ Afwerking (materiaalkeuze, kwaliteit, technologie, …)

+ Prima samenwerking tussen dieselmotor en automaat (zuinig, soepel, vlot, …)

+ Grote koffer

+ Value for money

+ 7 jaar garantie

– Weinig visuele verschillen met voorganger / behoorlijk snel na vorige facelift

– Beperkte motorenkeuze

– Dieselsoundtrack onder belasting / koudstart

– Moeilijk segment

Tekst & Foto’s: Benjamin Van Maldergem