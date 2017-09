Rijtest: Peugeot 3008 1.6 BlueHDI GT Line (2017)

De Peugeot 3008 blijft een regelrechte verkooptopper. Maar hoe vergaat het de deze populaire crossover met een diesel in het vooronder? We zochten het uit.

Het is geleden van 1998, met de introductie van de 206, dat Peugeot-dealers nog zo een toeloop zagen voor een nieuw model van de leeuw. De nieuwe 3008 is in tal van opzichten een frisse start voor de Franse constructeur. Niet alleen op het vlak van design, afwerking en gebruikte materialen, maar ook op het vlak van filosofie. Sochaux wil kost wat kost een niveau hoger spelen. Of dat ook gelukt is? Tijdens het testen van de topversie 3008 GT waren we in ieder geval erg positief. Maar hoe vergaat het de meer courant verkochte versies zoals de turbodiesel 1.6 BlueHDI?

Met 115 pk bij 3.500 tpm en 300 Nm bij 1.750 tpm presteert de meest krachtige versie van de 1.6 dieselmotor op papier correct. 0 naar 100 km/h neemt een weinig indrukwekkende 11,2 s in beslag en de topsnelheid ligt bij 186 km/h. Maar in de praktijk kan de motor overtuigen met zijn stille, trillingsvrije en soepele werking en een aanvaardbaar verbruik van tussen de 5 en 6 l/100 km (fabrieksopgave 4 l/100 km of 104 g C02/km). Zelden kom je vermogen te kort, met uitzondering van op de snelweg waar de motor duidelijk op de toppen van zijn tenen loopt. Je moet dus al een terugschakelen waar dat bij de meer krachtige versies uit het gamma niet moet. Toch prefereren we op heel wat vlakken de 1.6 BlueHDI tegenover de krachtigere, maar minder gepolijste 2.0 BlueHDI. De 1.6 voelt nu eenmaal net iets meer gepolijst en gesofisticeerd aan.

En ook op het vlak van rijden prefereren we deze ‘GT Line’ tegenover de topversie ‘GT’. Nochtans delen beide modellen elkaars onderstel met identieke veren en dempers. Het verschil zit hem in de velgenmaat. Waar de GT standaard op 19-duimers komt, rijdt de GT Line een maatje kleiner. En dat doet wonderen voor de ophanging die nu een stuk comfortabeler en minder nerveus is. Vooral kleine oneffenheden worden een stuk beter verteert. Dynamisch bewandelt de 3008 nu een fijne lijn tussen scherp en comfortabel. Het relatief snelle stuur, gekoppeld aan weinig koetswerkrol, insinueert een flinke portie sportiviteit tot aan bepaalde snelheden. Neem je de 3008 bij zijn nekvel, dan valt het geheel wat door de mand. Maar eerlijk gezegd zien we geen enkele koper de grens opzoeken, laat staan overschrijden.

Op het vlak van design en gebruikte materialen zet de GT Line een stapje terug tegenover de GT. Toch kan ook deze 3008 overtuigen met zijn looks. Zowel aan de buiten- als binnenzijde vinden we degelijke materialen die duidelijk een niveau hoger spelen dan voorheen het geval was. De moderne iCockpit structuur maakt voor een dashboard dat modern oogt maar nog steeds praktisch in gebruik is. En dankzij de ietwat aparte vorm van het kleine stuurtje blijven de tellers altijd goed zichtbaar. En ook het stuurtje zelf scoort punten, mede dankzij het snelle stuur waardoor het aantal omwentelingen beperkt blijft. In een segment dat intussen afgeladen vol zit kan de 3008 overtuigen met zijn rijdynamiek, strakke en vrij unieke looks, performante motoren en een concurrentieel prijskaartje.

Opvallend is wel dat de Europese Auto Van Het Jaar als een van de weinige binnen het genre geen (optionele) vierwielaandrijving heeft. Peugeot verdedigt zich (deels terecht) met het argument dat kopers daar zelden behoefte aan hebben. Binnen geruime tijd komt er naar verluidt wel nog een hybride versie met elektrische aandrijving op de achteras die op die manier vierwielaandrijving kan simuleren. Wie echter specifiek op zoek is naar een vierwielaandrijver zoekt best andere oorden op.

Wat betreft concurrentie in het algemeen zijn er heel wat kapers op de kust. Zo denken we aan directe concurrenten zoals de vele SUV’s uit het Verre Oosten zoals de Mazda CX 5, Hyundai Tucson, KIA Sportage of Toyota RAV4. Maar ook Europese rivalen zoals het triumviraat VW Tiguan, Skoda Karoq en Seat Ateca. En dan zouden we nog bijna modellen vergeten zoals de Ford Kuga of nieuwe Opel Grandland X. En binnenkort lanceren de Fransen ook nog de nieuwe DS7 Crossback. Het aanbod is in ieder geval overweldigend. Maar gezien de populariteit van het Sports Utility Vehicle (één op vier verkochte modellen is intussen een SUV) is er nog steeds volop interesse.

Prijzen voor de Peugeot 3008 starten bij 24.192 euro voor de absolute instapper. Voor de 115 pk sterke 1.6 BlueHDI met handgeschakelde zesbak (de 100 pk versie met manuele vijfbak zouden we niet meteen aanraden) betaal je minstens 28.160 euro. Wie voor de rijkelijk uitgeruste GT Line-versie kiest zet minstens 32.744 euro aan de kant. Onze tester zelf tikte uiteindelijk iets meer dan 35.000 euro af.

Conclusie

Hoewel de Peugeot 3008 GT tot de verbeelding spreekt zijn het legio van de verkopen voorbehouden aan de wat meer bescheiden motorisaties. Toch hoeft dat geen straf te zijn. Integendeel, qua rijgedrag doet deze versie niet meteen onder en qua rijcomfort is het geheel zelfs iets overtuigender. En dan vooral dankzij het extra rijcomfort vanwege de iets kleinere velgen.

Overzicht:

+ Interieur

+ Gadgets

+ Functionaliteit iCockpit

+ Comfort/Geluids- en windisolatie

+ Raffinement 1.6 BlueHDI

– Hernemingen op de snelweg

Tekst & Foto’s: Pieter Ameye