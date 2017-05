Rijtest: Ford Kuga ST-Line

Betaalbaar SUV-plezier met een tikkeltje extra uitstraling en technologie: de Ford Kuga klimt opnieuw een trapje hoger.

Voor de stad of het veld, groot of klein, duur of scherp geprijsd. In de categorie SUV’s vind je vandaag voor ieder wat wils. Sterker nog: wat zoveel jaren geleden begon als een niche lijkt nu wel de standaard te zijn geworden. SUV’s zijn en blijven zo populair dat ze het hele autolandschap hebben herschapen. Ze vormen een steeds grotere proportie uit het gamma van elke volumeverkoper. En ook bij Ford zitten ze niet stil: de kleine EcoSport en de stoere EDGE zijn slechts 2 van de 5 modellen die Ford de komende drie jaar in het segment zal aanpakken. Maar de meest populaire is en blijft nog steeds de Kuga. Een tikkeltje extra testosteron, nieuwe technologieën en extra uitvoeringen moeten de opgefriste versie helpen om de steeds sterkere en talrijkere concurrentie af te weren.

Aan een stoere indruk is er alvast geen gebrek. De nieuwe grille vooraan is zo immens dat zelfs het logo schrik krijgt opgeslokt te worden. In combinatie met de nieuwe ondergrille en afgevlakte koplampen met LED dagrijlichten ziet de Kuga er ook een stuk breder uit. Achteraan dan weer werden de koplampen een stukje kleiner en zetten heel scherpe lijnen de boventoon. Bovendien is de Kuga nu ook verkrijgbaar als luxueuze Vignale of extra sportieve ST-Line. Wij mochten op weg met die laatste en werden dan ook getrakteerd op knappe 18-inchers, zwarte accenten en sportievere bumpers. Dat deze hier ook in het Deep Impact Blue koetswerkkleur werden afgewerkt, zet de puntjes op de i.

Maar daar blijft het natuurlijk niet bij, want ook het interieur werd in een nieuw jasje gestoken. Opvallend is het grotere 8-inch aanraakscherm van het nieuwe SYNC3 multimediasysteem dat zich onderscheidt door snellere prestaties en vereenvoudigde stemcommando’s. Gelukkig, want zonder centrale bedieningsknop à la iDrive zit het scherm iets te ver om ergonomisch (en veilig) te kunnen bedienen. De overdaad aan knoppen voor de airco ging wel op de schop, waardoor de bediening ervan een stuk intuïtiever werd. Het nieuwe driespaaks stuurwiel ligt verder in lijn met het sportievere uiterlijk, terwijl de elektronische parkeerrem ruimte maakt voor een groter opbergvak in de middenconsole. Er is plaats voor diverse flessen, bekers en andere prullaria, terwijl ook een USB-aansluiting binnen handbereik zit. Achter de optioneel handenvrij te bedienen kofferklep zit tot slot een bagageruimte van 456 L (onder het afdekscherm), die uit te breiden is tot 1.603 liter met de zetels plat.

Neem je plaats achter het stuur, dan merk je meteen dat Ford de betere fauteuils in de sector levert. Ze zitten comfortabel, zijn eenvoudig op maat af te stellen en bieden een zeer goede zijdelingse steun. Wat belangrijk is in deze Kuga, want al de eerste meters bewijst hij een echte Ford te zijn. Vergeleken met zijn voorganger voelt de neus opmerkelijk lichter aan en reageert de voortrein sneller op input van het stuurwiel. Natuurlijk is de ST-Line gezegend is met extra fine-tuning van het onderstel en stuurinrichting. Desondanks boet de Kuga niet in op comfort, want de rechtuitstand is allesbehalve nerveus en de verwerking van putjes en drempels gebeurt feilloos. Enkel het rekkergevoel in het stuur bleef voor ons een aandachtspuntje.

De nieuwe Ford Kuga is beschikbaar met diverse varianten van de 1.5 of 2.0-liter TDCi dieselmotoren (120 tot 180 pk), maar krijgt gezien de opkomende populariteit van benzinemotoren ook waardig geschut aan die kant. De 1.6-liter EcoBoost van weleer is niet meer, maar werd vervangen door een 1.5-liter die vermogens tussen 120 en 182 pk levert. Enkele van de motorisaties zijn ook beschikbaar met automaat of vierwielaandrijving. Wij gingen echter op stap met de voorwielaangedreven 150 pk benzinevariant, gekoppeld aan een manuele zesbak. Deze muntte uit in alertheid en vlotheid, maar al snel merk je dat het ‘actieve’ gedeelte beperkt is tussen de 1.900 en 3.000 toeren. Daar gebeurt alles, erbuiten valt weinig te vinden. De kleine motor levert meer dan voldoende pit om deze SUV met redelijke afmetingen vooruit te stuwen (0-100 km/u in minder dan 10 seconden), maar vraagt er ook een extra slokje voor. Al snel tikt het verbruik een gemiddelde aan van 8,5 à 9 liter per 100 kilometer, terwijl op papier een veel zuinigere 6,2 geafficheerd staat.

Qua uitrustingsniveau’s is de Kuga beschikbaar als klassieke Trend of Titanium, maar ook als Business Edition, ST-Line of luxueuze Vignale. Ford pakt als vanouds uit met een sterke standaarduitrusting zodat je je met de vanafprijs van 23.950 euro (diesel: 26.600 euro) nooit bekocht kunt voelen op prijs/kwaliteit. Cruise Control, airconditioning, elektrische ruiten voor- en achteraan en een radio/CD met stuurbediening zijn slechts een greep uit de basislijst. Ook al kies je voor de hogere uitvoeringen, vaak blijf je mooi onder de 30.000 euro. In tegenstelling tot enkele van de premium merken blijft de overblijvende optielijst beperkt tot 2 A4-tjes en kan je opteren voor enkele zeer interessante geprijsde packs.

Conclusie

Hoewel de nieuwe Ford Kuga geen revolutie brengt zijn er meer dan voldoende aanpassingen om enthousiast over te zijn. Het uiterlijk is om te beginnen een stuk stoerder en dat kan een SUV altijd gebruiken. Technologisch vervolgens ondergingen zowel de multimedia- als veiligheidsuitrusting een deugddoende vernieuwing. Het interieur werd ergonomischer en onder de motorkap werd er verder geschaafd aan de prestaties en zuinigheid van de krachtbronnen. Voeg daarbij nog de interessante prijs/kwaliteit en het moge duidelijk zijn dat de Kuga de concurrentie zou moeten kunnen afhouden. En dat al zeker voor zij die op zoek zijn naar rijplezier, want dat is ook bij deze Kuga nog steeds een van zijn grootste troeven.

Overzicht:

+ Frisse update

+ Wegligging

+ Prijs/kwaliteit

– Snel een hoger verbruik

– Keiharde concurrentie

Tekst & Foto’s: Tim De Baets