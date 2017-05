Rijtest: Hyundai Tucson 1.7 CRDi 115 pk (2016)

Met een stoere vormgeving, zuinige motoren, véél binnenruimte en een interessante prijskaartje wil de Hyundai Tucson SUV een prominente plaats opeisen in het populaire segment van de SUV’s!

Na twee generaties ix35 koos Hyundai in 2015 opnieuw voor de Tucson benaming voor hun compacte SUV, toch hebben we hier te maken met een volledig nieuwe wagen die de lat een serieus stuk hoger weet te leggen. De ix35 voorganger genoot tot de allerlaatste seconden van een sterke interesse van de Belg, intussen is duidelijk geworden dat de Hyundai Tucson de succesrol gewoon verder weet te zetten. Maar rustig uitbollen is niets voor de Koreanen, die timmeren dag en nacht verder aan hun heilige doelstelling om #1 te worden van de Aziatische autoconstructeurs in Europa. Met een steeds groter, breder én beter Hyundai gamma lijkt dat niet geheel ondenkbaar..

De Tucson positioneert zich bovenaan het sterk gegroeide SUV C-segment, dankzij de stoere looks en riante afmetingen nestelt hij zich gemakkelijk vooraan in de klas. De scherpe neus vooraan en brede schouders achteraan ogen behoorlijk agressief, de hexagonale grille met chroom accenten, blitse 19″ aluminium velgen en de zilverkleurige dakrails maken het geheel af. Met de zwart omrande wielkasten en de geaccentueerde zijflank vergroot je optisch de grondspeling, iets typisch voor SUV’s. Mocht je geen fan zijn van deze Intense Copper koetswerkkleur kan je gerust voor iets anders (rustiger) opteren, de meest spraakmakende mogelijkheden zijn Stargazing Blue, Fiery Red en Ara Blue. Optioneel kan je Full LED koplampen en een reusachtig panoramisch zonnedak verkrijgen.

Binnenin profiteren alle inzittenden van de stevige buitenafmetingen met een genereuze hoeveelheid ruimte voor alle lichaamsdelen, zelfs grote volwassenen kunnen achterin perfect plaatsnemen. De koffer biedt plaats voor 513 liter bagage, met de zetels neergeklapt loopt dat op tot 1.503 liter. Met de lagere laaddrempel, twee niveaus in de vloer en een opbergruimte voor de bagageafdekking wordt het laadgemak van de Tucson nog vergroot. Optioneel kan je nog een automatische kofferklep verkrijgen.

Hyundai heeft lessen getrokken uit de ix35 en komt met rustiger dashboard en een logische groepering van de bedieningselementen. Centraal vinden we een groot 8″ intofainmentsysteem dat niet enkel snel(ler) en intuïtief werkt, het is ook voorzien van moderne snufjes zoals WiFi, een stabiele Bluetooth verbinding en is gedurende zeven jaar voorzien van TomTom LIVE-services. Dat omvat naast slimme navigatie ook handige informatie (files, flitsers, weerbericht, POI’s, ..) voor onderweg. Op de materiaalkeuze en afwerking is er weinig aan te merken al betreuren we de hoeveel verschillende kunststoffen.

De nieuwe Tucson staat bij de lokale Hyundai verdeler met twee benzinemotoren en drie diesels, tezamen goed voor ongeveer 10 verschillende uitvoeringen. Aan benzinezijde draait het om een 1.6-liter GDi (132 pk) en een 1.6-liter T-GDi (177 pk), met een zelfbrander in het vooronder komt de Hyundai Tucson met de 1.7 CRDi (115 pk, 136 pk of 144 pk) of een 2.0-liter CRDi (136 pk). Standaard is er voorwielaandrijving en een manuele zesbak, wie het iets hoger zoekt kan 4WD vierwielaandrijving en een automaat verkrijgen. Bij de 2.0-liter diesel is dat een klassieke zestraps, de 1.7 CRDi en 1.6 T-GDi doen het met de bijzonder fijne DCT7 (zeventraps automaat met dubbele koppeling). Het volledige overzicht staat op de website van Hyundai.

Wij gingen op stap met de instapper van dienst, de voorwielaangedreven 1.7-liter CRDi turbodiesel die intussen al een tijdje meegaat. Met 115 pk en 280 Nm heeft hij voldoende vermogen om de 1.400 kg wegende Koreaan vlot in beweging te brengen (en houden), de manuele versnellingsbak met zes verzetten schakelt eveneens soepel. In theorie zou 4,6 liter diesel moet volstaan om 100 km te overbruggen, wij deden zeker niet slecht met 6,2 liter. Dankzij de grote brandstoftank van 62 liter krijg je een rijbereik van meer dan 800 km in de praktijk. Sprintcijfers zijn hier minder van belang, de CO2 uitstoot van 119 g/km maakt deze Tucson zakelijk gezien best interessant. Het sleepvermogen van 750 kg / 1.400 kg is dan weer mooi meegenomen voor de actieve medemens onder ons.

Onderweg geniet je achter het stuur van de Tucson voornamelijk van de hoge zitpositie en goede zichtbaarheid rondom, onder koudstart/stevige belasting durft de dieselmotor wel ietwat op de voorgrond treden. Eens op bedrijfstemperatuur of snelheid doet de isolatie z’n werk en kan je verder genieten van alle snufjes die Hyundai voorziet. Automatische airco, automatische licht/regensensor, elektrisch inklapbare zijspiegels, meervoudig instelbare zetels, een gekoeld handschoenkastje, zetelverwarming (zowel voor- als achteraan!), cruise control, handige functietoetsen op het stuurwiel, … en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Het “low budget” imago heeft Hyundai in de laatste jaren van zich afgeworpen, hun royale uitrustingsbeleid blijft gewoon op post tot groot jolijt van de vele Tucson eigenaars. Met de Flex Sfeer Drive Mode kan je overigens het correcte stuurgevoel verder afstellen naar wens (Sport, Normal of Comfort), voor de betere avonturen bergafwaarts kan je rekenen op Hill Descent Control. Als je écht van plan bent om de verharde ondergrond te verlaten kies je best wel voor volwaardige 4WD vierwielaandrijving. Veilig ben je op elke ondergrond dankzij autonome noodremhulp, dodehoekverklikkers, statische bochtenverlichting, actieve hoofdsteunen en zes airbags mocht het toch nog fout lopen.

De Hyundai Tucson is te verkrijgen met drie uitrustingsniveau’s (Style, Premium en Executive) waarmee de meest toegankelijke versie reeds de jouwe kan zijn vanaf €24.499 (1.6 GDi MT) of €26.749 (1.7 CRDi 115 MT). Onze testwagen (1.7 CRDi 115 MT) was voorzien van het Premium niveau (vanaf €29.499), de krachtige koetswerkkleur (+ €650) en het Premium Plus Pack (+ €2.650) waardoor je mag rekenen op onder andere keyless entry, hittewerende voorruit, donkere achterruiten, lederen interieur, Lane Keeping Assist en verkeersbordenherkenning. Voor net iets meer dan 30.000 euro heb je een identieke configuratie, ook hier verwijzen we graag door naar de website of de dichtstbijzijnde Hyundai verdeler want frequent zijn er leuke promoties terug te vinden. De Tucson mag – net zoals elke moderne Hyundai – eveneens pronken met de bijzonder interessante 5 Years Triple Care garantievoorwaarden.

Samen met de Nissan Qashqai en Kia Sportage mag de Hyundai ix35 / Tucson gerust gezien worden als dé trendsetters van dit populaire SUV segment, vandaag de dag heb je ongelooflijk veel keuze. Het gaat van de Dacia Duster en Ssangyong Korando in de budgethoek tot de premiumspelers zoals de Jaguar F-Pace, Range Rover Evoque, Mercedes GLC, BMW X3 en Audi Q5. Ertussen zit elke andere autoconstructeur wel met een interssant model zoals de Volkswagen Tiguan, Ford Kuga, Toyota RAV4, Subaru Forester, Mazda CX-5, Renault Kadjar, Jeep Compass, Volvo XC60, Land Rover Discovery Sport, …

Conclusie

Of je nu op zoek bent naar een praktische gezinswagen of een betrouwbare avonturier, de Hyundai Tucson is een prima én betaalbare keuze. De geslaagde vormgeving, indrukwekkend ruimte-aanbod, modern interieur en zuinige motoren maakten indruk net zoals het gezonde rijgedrag en aangename aandrijflijn (combinatie motor + handbak). Perfect is hij dan weer niet en dat merk je binnenin aan diverse kunststoffen en dieselsoundtrack die beiden nog voor verbetering vatbaar zijn. De Tucson overtuigt misschien wel het meest met zijn stoere looks, toegankelijke prijs/optiepolitiek én de genereuze Hyundai garantie!

Overzicht:

+ Stoere/geslaagde vormgeving

+ Riante binnenruimte

+ Praktisch

+ Aangename combinatie 1.7 CRDi + handbak (zuinig, soepel, vlot, …)

+ Value for money + uitrustingsbeleid

+ Onklopbare garantievoorwaarden

– Materiaalmix interieur

– 1.7 CRDi luidruchtig onder belasting/koudstart

– Competitief segment

Tekst & Foto’s: Benjamin Van Maldergem