Officieel: DS7 Crossback (2017)

DS, het prestigieuze zustermerk van Citroën, toont op het Autosalon van Genève zijn eerste volbloed SUV: de DS7 Crossback.

Het nieuwe paradepaardje van DS is vanbuiten alvast een imposante verschijning. Het grote grille met diamantenmotief moet, aldus de eigenzinnige Franse constructeur, de kracht van een wapenschild overbrengen. Ook de strakke lijnen, blitse velgen en chroom accenten geven de SUV een solide uitstraling. Verder heeft DS, zoals we van hen gewend zijn, sterk ingezet op het design van de lichten. Zo zitten er in de koplampen LED-modules die de indruk geven van diamanten (alweer), en die tijdens het rijden meebewegen in de richting waarin je stuurt.

Daarnaast is het interieur van de DS7 Crossback even ruim én even verfijnd als een Frans paleis. Met zijn 4,57 meter lengte is de wagen allesbehalve compact, wat volgens DS ervoor zorgt dat de ruimte achterin vergelijkbaar is met die in een luxesedan. Een klassiek B.R.M. Chronograph-klokje en elegant borduurwerk in het leder moeten de inzittenden overtuigen van het vakmanschap dat in de wagen geslopen is.

Ook op technologisch vlak is de DS7 Crossback geen achterblijver. Vanbinnen heeft de Fransman twee grote TFT schermen en een FOCAL-audiosysteem met 14 speakers. Als eerste in de PSA-vloot wordt deze wagen zelfs gedeeltelijk autonoom: bij de monotonere rijsituaties, zoals filerijden, kan de DS Connected Pilot het rijden volledig overnemen. Parkeren kan de auto eveneens autonoom. Verder komt DS op de proppen met een innovatieve ophanging voor deze wagen: de DS Active Scan Suspension. Een camera gaat, in samenwerking met bewegingssensoren, de weg scannen zodat de ophanging op hobbels in de weg kan anticiperen. Zo kan de wagen, zelfs in een sportievere rijmodus, toch dat Franse comfort bieden.

Op motorisch vlak zal de DS7 Crossback aanvankelijk met vijfmotorisaties beschikbaar komen, namelijk 2 diesels en 3 benzinemotoren. Het dieselgamma zal bestaan uit twee 2.0 BlueHDI-motoren met 130 pk en 180pk. Bij de benzinemotoren worden er enerzijds een 1.2 PureTech-motor met 130 pk, en anderzijds twee 2.0THP-motoren met 180 pk en 225 pk aangeboden. De wagen wordt beschikbaar met een manuele versnellingsbak met 6 versnellingen, of een 8-trapsautomaat. Naast de conventionele motoren staat ook een plug-in hybrideversie met maar liefst 300 pk op de planning. Hierbij wordt een benzinemotor gecombineerd met twee elektromotoren, één bij de voorwielen en één bij de achterwielen, met elk een vermogen van 109 pk. Op deze performante hybride is het echter nog wachten tot 2019.

Na de onthulling in Genève, deze maand, zal het nog een klein jaar duren (begin 2018) vooraleer de DS7 Crossback bij de dealer verkrijgbaar wordt. Zij die tot dan niet kunnen stilzitten, kunnen vanaf mei 2017 alvast de uitzonderlijke lanceringsreeks X74 La Première online bestellen.