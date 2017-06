Rijtest: Jaguar XE 2.0d AWD R-Sport (MY2018)

De Jaguar XE is er sinds kort met vierwielaandrijving en volgt daarmee de trend binnen het premiumsegment. Of dat zijn meerprijs en -gewicht ook waard is?

De tijd waarin je je voor een vierwielaangedreven premiumsedan automatisch richting Audi-verdeler moest wenden ligt al een tijdje achter ons. Zowel Mercedes (4MATIC) als BMW (xDrive) en intussen ook Alfa Romeo (Q4) hebben hun gamma versterkt met intelligente vierwielaandrijving. En nu speelt ook Jaguar in deze lucratieve klasse mee met zijn All Wheel Drive (AWD). Voor de XE betekent dat drie versies waaronder de 2.0-liter diesel met 180 pk en 240 pk en de 2.0-liter viercilinder turbobenzine met 250 pk. Elk zijn ze standaard gekoppeld aan een ZF 8-trapsautomaat met koppelomvormer.

Hoewel meer vermogen altijd meegenomen is, focussen we ons hier op de voor België fiscaal meest interessante versie, ofwel de 2.0-liter diesel met 180 pk. Die sprint naar de 100 km/h in 7,9 s en heeft een gemiddelde C02-uitstoot van 123 g/km oftewel een normverbruik van 4,7 l/100 km. Samen met de introductie van vierwielaandrijving introduceren de Britten ook een kleine modeljaarupdate die vooral nieuwe technologieën introduceert zoals Dual Screen technologie, waarbij de bestuurder en de voorste passagier iets anders kunnen zien op het infotainmentscherm, en is de XE nu ook verkrijgbaar met het fel verbeterde InControl Touch Pro met een groter 10,2-inch scherm.





Tevens introduceert Jaguar zijn Configurable Dynamics, net zoals automatische kofferopening met voetveegdetectie, en wordt het reeds ruime aanbod actieve en passieve veiligheidssystemen verder uitgebreid met een detectiesysteem voor vermoeidheid, Forward Traffic Detection en Forward Vehicle Guidance waarmee ze zich semi-autonoom kunnen gedragen in een file. Tenslotte krijgt de dodehoekdetectie het gezelschap van een Blind Spot Assist die zelf kan ingrijpen indien nodig.

Over het nut van vierwielaandrijving in België zijn de meningen verdeeld, zeker in het geval van (standaard) achterwielaandrijvers zoals de XE en directe concurrenten zoals de Mercedes C-Klasse, BMW 3-Reeks en Alfa Romeo Giulia. De (standaard) voorwielaangedreven Audi A4 heeft nu eenmaal een pak meer te winnen met de aandrijving op alle vier de wielen. Maar voor sommige klanten biedt de optie extra zekerheid en voordelen, bijvoorbeeld op jaarlijkse skitrip. Meerprijs voor dat alles? 2.600 euro bovenop de vanafprijs van 38.900 euro die Jaguar voor de 180 pk sterke XE diesel met achterwielaandrijving vraagt.

Over de Ingenium-diesel waren we eerder al matig positief. Hoewel het blok van de meest recente generatie is, en over alle gangbare moderne technologieën beschikt, blinkt de motor niet meteen uit door zijn stille werking of raffinement. Eenmaal op bedrijfstemperatuur is de zelfontbrander naar goede gewoonte nog iets stiller maar net iets te veel trillingen vinden hun weg nog naar het interieur, zeker iets hoger in de toeren, en al bij al doet de dieselmotor iets te veel inbreuk aan de karakteristieken en het sportieve imago van Jaguar en de XE in het bijzonder. Gelukkig is het gemiddeld verbruik, mede dankzij de slimme en efficiënte 8-trapsautomaat helemaal marktconform. Zelf tikten we af op een verbruik van om en bij de 7,5l/100 km.





Laat je de motor even buiten de afweging dan schittert de XE nog steeds met een van de beste chassis’ in zijn klasse. Beter dan de al oude referentie BMW 3 maar wel nét niet op het niveau van de Alfa Romeo Giulia. De passieve ophanging filtert quasi alle oneffenheden vlekkeloos weg en bij enthousiast rijden communiceert de XE graag zijn intuïtieve en scherpe besturing en zijn quasi 50:50 gewichtsverdeling. De elektronica hoeft – mede dankzij de intelligente vierwielaandrijving – dan ook nauwelijks in te grijpen – Al is deze XE daardoor soms net iet te efficiënt voor zijn eigen goed want veel speelruimte is er – op het droge althans – niet. Zelf zouden we het AWD-systeem dan ook laten voor het is en het vrijgekomen budget gebruiken voor de lange (en dure) optielijst.

Met een vanafprijs van 41.500 euro nestelt Jaguar deze XE 20d AWD 180 pk netjes tussen directe concurrenten zoals de Audi A4 2.0 TDI quattro S-tronic (vanaf 42.730 euro), BMW 320d (A) xDrive (vanaf 43.315 euro) en Mercedes C220d 4MATIC (vanaf 43.802 euro). Enkel de Alfa Romeo Giulia Veloce diesel is met zijn vanafprijs van 45.300 euro op het eerste zicht duurder. Ook al komt de Alfa standaard met 210 pk. Tel je er het beperkt aantal opties van onze tester met optisch R-Sport-pakket (vanaf 45.450 euro) zoals key-less go, schuifdak, stoelverwarming, 8-inch infotainment- en basis Meridian-geluidssysteem, leder, xenon-verlichting en elektrisch bediende achterklep bij, dan stijgt de prijs al snel naar om en bij de 58.000 euro.

Daarmee is de Jaguar een van de duurdere modellen in zijn klasse. Hoewel de XE kan pronken met een aantrekkelijke badge, strakke, doch ietwat anonieme lijnen en een uitstekend rijgedrag blijven we een beetje op onze honger zitten. De dieselmotor is nu eenmaal niet onderscheidend genoeg en het interieur laakt star quality. Zeker overdag mist het dashboarddesign sprankel – iets wat opmerkelijk genoeg beter is wanneer de nacht valt en de ijsblauwe verlichting voor de nodige sfeer zorgt. Maar ook qua gebruikte materialen laat het interieur hier en daar steken vallen. Zo rammelde het basis Meridian-geluidssysteem van onze tester al en zijn er net iets te veel krasgevoelige plastics op plaatsen waar je ze niet verwacht.

Conclusie

Lang perfect is deze Jaguar XE AWD niet. De Italiaanse luis in de pels van de Britse katachtige is wat ons betreft de Alfa Romeo Giulia Veloce diesel. Hoewel de Alfa niet over de schier oneindige optielijst van de Jaguar beschikt, zit je voor een 210 pk sterke full option Giulia Veloce Q4 diesel aan de prijs van onze tester. Daarmee is de Italiaan bijzonder concurrentieel geprijsd. Toch is ook de Giulia zeker niet perfect en zijn er nog steeds heel wat kopers die eens iets anders willen dan de traditionele Duitse drie. Voor hen is deze XE eveneens een scherp sturend alternatief. Mét of zonder AWD.

Overzicht:

+ Aantrekkelijk design

+ Merkimago

+ Verbruik/prestaties

+ Balans rijdynamiek/comfort

+/- Meerwaarde AWD voor België (?)

– Niet de meest verfijnde dieselmotor

– Prijs/optiepolitiek

– Afwerkingsmissers

– Interieur mist sprankel

– Meergewicht AWD (110 kg)

Tekst & Foto’s: Pieter Ameye