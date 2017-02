Updates voor de Jaguar XE, XF en F-Pace (MY2018)

In de plaats van een vage facelift komt Jaguar gewoon met handige updates (nieuwe motorisaties en opties) voor ondermeer de XE / XF berlines en de F-Pace SUV!

De MY18 update (Model Year 2018) schenkt de Jaguar XE en XF een gloednieuwe Ingenium 2.0-liter benzinemotor met 200 pk of 250 pk, bij de diesels verwelkomen we een 240 pk sterke variant van de 2.0d. Het huidige topmodel van de XE berline wordt overigens wat krachtiger, de XE S krijgt nu 380 pk van de F-Type’s V6 benzinemotor.

De populaire Jaguar F-Pace krijgt ook een nieuwe E-Performance dieselversie met 163 pk en vanaf heden kan je achterwielaandrijving combineren met een automatische transmissie wat het comfortniveau uiteraard versterkt.

In de optielijst staan er eveneens een resem nieuwigheden. Zo krijgen ze allemaal de Dual Screen technologie waarbij de bestuurder en de voorste passagier iets anders te zien (kunnen) krijgen op het 10″ infotainmentscherm. De F-Pace en XF hebben vanaf nu betere hoofdsteunen en de XE is nu ook te verkrijgen met het grootste scherm (12,3″). Het instelbare Configurable Dynamics systeem is leverbaar voor de XE en XF net zoals het openen van de koffer zonder enig fysiek contact (de beroemde voetzwaai/kniezwengel).

Het alreeds ruime aanbod aan diverse veiligheidssystemen wordt nog wat uitgebreid met ondermeer Forward Traffic Detection en Forward Vehicle Guidance waarmee ze zich semi-autonoom kunnen gedragen in een file. Bij de XE en XF krijgt de dodehoekdetectie het gezelschap van een Blind Spot Assist die zelf kan ingrijpen indien nodig.

De Jaguar XE berline, XF berline en F-Pace MY18 staan reeds te pronken bij de lokale dealer, de exacte prijzen van alle nieuwigheden kan je daar ook terugvinden.

Lees hier onze rijtest met de Jaguar XE 2.0d R-Sport!

Lees hier onze rijtest met de Jaguar F-Pace 2.0d R-Sport!