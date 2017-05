Kort Getest: Opel Insignia Grand Sport (2017)

Dynamisch, ruim, comfortabel, innovatief én toch goed betaalbaar betaalbaar, dat zijn de kernwoorden van de nieuwe Opel Insignia Grand Sport!

De Insignia is de grootste telg binnen de Opel familie en daarmee het vlaggenschip uit Russelsheim. Hij zag in volle economische crisis (2008) het levenslicht en moest de ietwat grijze/saaie Vectra, Signum en Omega voorgangers doen vergeten met zijn blitse vormgeving, riante binnenruimte en interessante prijssetting. Iets wat blijkbaar goed gelukt is want intussen naderen we het miljoen geproduceerde Insignia’s, begin 2013 kreeg hij overigens een beperkte facelift.

Dit kalenderjaar is een van de drukste ooit voor Opel, maar liefst zeven nieuwigheden staan er op de planning. Naast de Crossland X en Grandland X nieuwigheden op SUV vlak draait het toch voornamelijk om de nieuwe Insignia die vanaf heden als Insignia Grand Sport door het leven gaat. De Insignia Sport Tourer, de praktische evenknie met ruime koffer, is intussen reeds aangekondigd net zoals zijn avontuurlijke Country Tourer uitvoering. Begin juni staat de Insignia berline bij de dealer en nog voor het einde van die maand moet hij het gezelschap krijgen van de break, de Insignia Country Tourer volgt in september.

In de voorbije jaren wist de Opel Insignia een enthousiast koperspubliek aan te trekken die volledig verkocht zijn aan het Duitse succesrecept, in 2009 resulteerde dat zelfs tot de titel van “Auto van het Jaar”! Om al die fanboys – en geïnteresseerde consumenten/fleetbedrijven – alvast kennis te laten maken met de nieuwe Grand Sport generatie heeft Opel Belgium een pop-up beleveniscentrum geopend in Zaventem. Wie goed zoekt kan zelfs de Insignia Sport Tourer van zeer dichtbij ontdekken, een primeur! Bijna vijf weken lang (mid april tot eind mei) kan je daar terecht voor een nadere kennismaking, een testrit en een drankje als je het lief vraagt. Meer informatie over het Insignia Center staat op de website, je lokale Opel concessiehouder helpt je ongetwijfeld ook graag verder.

Grootste opdracht voor de nieuwe Insignia is enerzijds de puike verkoopcijfers aanhouden en anderzijds premium te zijn zonder het bijhorende (stevige) prijsbeleid te hanteren. Vooral dat tweede is geen gemakkelijke opgave, gelukkig mag de Insignia Grand Sport alvast pronken met een behoorlijk strakke vormgeving. De connaisseurs zien direct de gelijkenissen met de Monza Concept van op het Autosalon van Frankfurt 2013, dankzij de coupé-aflopende daklijn oogt de Duitser dan ook behoorlijk sportief. Op vlak van personalisatie zijn er naast vele (kleurrijke) koetswerkkleuren, velgen en uitrustingsniveau’s ook een resem losse opties, pack’s en uitvoeringen beschikbaar om je ideale configuratie te maken. Indien nodig staat Opel Exclusive – vanaf dit najaar – paraat om de meest verregaande personalisatie mogelijk te maken, iets dat we ervoor enkel zagen bij de meest luxueuze automerken.

Een goede zitpositie is essentieel voor een dynamische rijbelevenis, daarom zit je in vergelijking met zijn voorganger hier 3 centimeter lager. De achterbank profiteert dan weer sterk van de gegroeide buitenafmetingen met extra been/hoofdruimte, toch zitten best de écht grote volwassenen (> 1m90) vooraan gezien de aflopende daklijn. In de koffer van de Opel Insignia Grand Sport past er 490 liter bagage (max 1.450 liter), de functionele(re) Insignia Sport Tourer doet het met 560 liter (max 1.665 liter).

Voor een Europese middenklasser is de materiaalkeuze en afwerkingskwaliteit ruimschoots voldoende, voor een Duitse autoconstructeur die het P-woord (premium) zo sterk durft te gebruiken zien we toch veel verschillende/harde plastics en glimmende pianolak in de Insignia Grand Sport. De (deels digitale) tellerpartij is daarnaast behoorlijk druk, hetzelfde gevoel heerst bij het met (teveel?) functietoetsen bezaaide stuurwiel. Het handige en grote head-up display kan dat eerste euvel wel direct oplossen. Naast het prima zitcomfort (AGR) en de royale binnenruimte mag Opel terecht fier zijn op het infotainmentsysteem dat vlot en gebruiksvriendelijk zijn ding doet en moderne technieken niet schuwt (Apple CarPlay, 4G hotspot, …).

Opel biedt de nieuwe Insignia enkel aan met de meest moderne motoren uit het gamma. De bestaande 1.4 benzinemotor werd ietwat vergroot en gaat nu als 1.5-liter Turbo door het leven, te krijgen met 140 pk / 250 Nm en 165 pk / 250 Nm. De topversie wordt hier een 2.0-liter Turbo 4×4 met 260 pk en 400 Nm, afhankelijk van de stijgende interesse voor benzinemotoren zou er nog een motorisatie kunnen bijkomen met ongeveer 200 pk. Het dieselaanbod voor de Insignia Grand Sport en Sport Tourer’s omvat een 1.6-liter CDTi met 110 pk / 300 Nm of 136 pk / 320 Nm en de 2.0-liter CDTi met 170 pk / 400 Nm. Standaard krijgt de nieuwe Insignia een manuele zesbak mee, op de topversie kan je een 8-traps automaat en/of intelligente vierwielaandrijving verkrijgen.

Als we even vooruit blikken gaan we er vanuit dat de nieuwe Opel Insignia Sports Tourer 1.6 CDTi ecoTEC terug het grootste deel van het Belgische volume op zich zal nemen, niet onlogisch gezien de uitstoot van slechts 104 g/km CO2.

De kans dat er in Europa opnieuw een Insignia OPC zal komen (met de Amerikaanse 3.6 V6?) lijkt vandaag de dag onbestaande behoorlijk klein, wel zou Opel de GSi terminologie (Grand Sport injection) terug leven inblazen voor zowel een benzine- als diesel topuitvoering. De aankomende Opel Insignia Grand Sport GSi zou op die manier diverse sportieve addenda meekrijgen … zonder een potente V6 in het vooronder.

De nieuwe Insignia wil even dynamisch zijn als hij eruitziet, gezien zijn blitse voorkomen is dat een straffe uitspraak van Opel. Na een eerste kennismaking kunnen we hen perfect volgen in dat statement, grotendeels te danken aan het stevige dieet (- 175 kg). De ophanging doet perfect zijn werk (zelfs met grote velgen) en de voorwielen luisteren goed naar de commando’s van het stuurwiel. Daarnaast is er ook een adaptieve FlexRide ophanging beschikbaar die met een Sport en Tour setup de chauffeur probeert te verleiden. Na verloop van tijd zou je vergeten dat je met een wagen van bijna 5 meter op de baan bent! Op een gevarieerd testparcours ging onze voorkeur uit naar de nieuwe 1.5 Turbo benzinemotor (de instapper nota bene) die sterk kon overtuigen met zijn rustige en soepele loopcurve. De manuele zesbak doet het met lange verzetten en dat vraagt wel om enige gewaarwording.

Qua veiligheid pakt de nieuwe Insignia eveneens stevig uit met bijvoorbeeld nog slimmere en heldere IntelliLux LED matrixverlichting mét grootlichtassistent en adaptieve bochtenverlichting die tot maximaal 400 meter ver schijnt, niet toevallig de afstand die je met het menselijk oog kan waarnemen. Semi-autonoom rijdende systemen zijn nergens terug te vinden al kan de adaptieve cruisecontrol ongeveer hetzelfde in samenspraak met de rijstrookassistentie met automatische stuurcorrectie. De nieuwe Insignia is de eerste Opel met een actieve motorkap voor een betere bescherming van voetgangers mocht desondanks alle hulpmiddelen, sensoren en automatische remsystemen toch nog fout lopen.

De Insignia Grand Sport kan de jouwe zijn vanaf €26.900, voor de Sports Tourer betaal je minstens €28.000. Opel hanteert naast de Comfort basistrim en Edition, Dynamic en Innovation uitrustingsniveau dat je nog naar hartenlust verder kan aanvullen, ditmaal zonder het gekende “Duitse optiebeleid” gevolgen.. Iets wat je niet kan zeggen over bijvoorbeeld de BMW 3-Reeks, Mercedes C-Klasse en Audi A4. De échte concurrentie voor de Opel Insignia Grand Sport lijkt zich eerder te situeren rond de Volkswagen Passat, Mazda6, Ford Mondeo, Renault Talisman en co..

Conclusie

Na een eerste, kortstondige kennismaking met de nieuwe Opel Insignia Grand Sport zijn we behoorlijk enthousiast en kijken we uit naar een grondige herkansing. Écht premium zouden we hem wel niet noemen (desondanks de hoogtechnologische hulpmiddelen en gadgets), zijn sterkte ligt eerder bij het spraakmakende design, ruim interieur, toegankelijk prijsbeleid en sterk aanwezige rijcomfort. Ook op vlak van dynamiek wist hij te overtuigen. En daarmee doet de Insignia Grand Sport alvast op enkele punten beter dan zijn voorganger!

Overzicht:

+ Strakke vormgeving

+ Binnenruimte

+ Comfort

+ Rijdynamiek

+ Prijs/optiebeleid

+ 1.5 Turbo instapper (stil, vlot, soepel, …)

+ Gadgets (OnStar, groot head-up display, 360° camera, infotainment, IntelliLux LED Matrix, …)

– Materiaalmix interieur

– Teveel knopjes op het stuurwiel

– Drukke tellerpartij

– Lange verzetten manuele versnellingsbak

Tekst & Foto’s: Benjamin Van Maldergem