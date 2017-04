Officieel: Opel Grandland X (2017)

De volgende stap in Opel’s expansieplan is de Grandland X SUV!

Na de opfriskuur van de Mokka X, de presentatie van de nieuwe generatie Insignia en de functionele Crossland X komt Opel dit najaar met de Grandland X naar buiten. Zoals de de naam doet vermoeden is deze Duitser van het groter kaliber en speelt hij in het C-segment als compact SUV, de ideale tegenpool dus voor de Mazda CX-5, Kia Sportage, Hyundai Tucson, Ford Kuga, Renault Kadjar, Volkswagen Tiguan & Co.

In vergelijking met de Crossland X meet de Opel Grandland X maar liefst 20 centimeter extra in de lengte, in de koffer past er hier 514 liter tot maximaal 1.652 liter. De technisch gerelateerde Zafira blijft overigens gewoon leverbaar als enige zevenzitter uit Russelsheim.

Qua interieurindeling en materiaalkeuze schippert de nieuwe Grandland X tussen de Astra en de Insignia. Met die eerste als formaat terwijl er diverse snufjes van die tweede overkomen zoals het grote infotainmentsysteem, adaptieve cruisecontrol, vermoeidheidsanalyse, Advanced Park Assist en een 360°-camera. Via het OnStar systeem staat een personal assistent steevast paraat voor al je prangende vragen inzake verkeer, navigatie, hotels en parkeerplaatsen.

Volwaardige vierwielaandrijving is niet te verkrijgen bij de Grandland X, met de Grip Control systeem moet je wel in staat zijn om je (semi) te behelpen op onverharde ondergrond.

Duidelijke informatie over de motorisaties van de Opel Grandland X is momenteel nog niet vrijgegeven naast het logische feit dat een handbak standaard is. Tegen de onthulling op het Autosalon van Frankfurt in september moeten we die gegevens wel hebben, als alles goed loopt krijgen we hem nog voor het einde van het jaar te zien bij de lokale dealer.