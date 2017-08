Rijtest: MINI John Cooper Works Clubman

De MINI John Cooper Works Clubman is een praktische go-kart met standaard vierwielaandrijving.

De JCW-behandeling is ondertussen iedereen wel bekend. Sportieve accenten vanbinnen en buiten, enkele badges, wat aanpassingen van het chassis en een potent motorblok voorin. Een behandeling die werkt op elke koetswerkvariant, zij het nu driedeurs of vijfdeurs, Cabrio, Countryman of Clubman. Met een testrit van zowel de nieuwste John Cooper Works als een Clubman dachten we deze testrit dus al perfect te kunnen voorspellen zonder de weg op te gaan. Alleen heeft deze Clubman JCW voortaan standaard een ALL4-vierwielaandrijving. En natuurlijk zouden we desnoods zelf wel excuses verzinnen om toch maar opnieuw een weekje met om het even welke JCW op stap te gaan.

Naar sensatie hoef je met de 2.0-liter turbo viercilinder immers niet lang te zoeken. Het blok levert ook hier 231 pk bij 5.000 tot 6.000 toeren per minuut en een maximum koppel van 350 Nm. Schakelen doe je zelf met kordate, manuele zesbak of met een optionele achttraps automaat en schakelpeddels achter het stuur. En hoewel we zelf liever zelf in de soep roeren, misten we bij de automaat weinig betrokkenheid. Al was het nóg beter geweest waren die 2 extra verzetten achterwege gebleven. Met een JCW ben je immers op zoek naar prestaties, geen gunstige ECOcijfers.

In de sprint van 0-100 km/u maakt het dan weer geen fractie uit, want beide varianten klaren het klusje in 6,3 seconden. Ten opzichte van de MINI driedeurs doe je enkel een toegeving van 0,2 s op de automaat en 8 km/u op de Autobahn, maar met 238 km/u gaat het in de Clubman ook al aardig snel. In België zullen de rollen bovendien al snel worden omgedraaid, want zonder gunstige weergoden heb je met de standaard ALL4 vierwielaandrijving van de Clubman meer dan enkele streepjes voor. Potente voorwielaandrijvers zijn bij regenweer een nachtmerrie, wat ons zelfs bij de koppelkrachtige Clubman Cooper D frustreerde.

Het nieuwe ALL4-systeem van de Clubman favoreert dan wel voorwielaandrijving, wanneer de DSC control unit merkt dat het voorste rubber ter plaatste dreigt te blijven trappelen, zorgt een elektro-hydraulische pomp ervoor dat de achterste wielen te hulp schieten. En dat leek schitterend te werken, want deze Clubman kreeg tijdens onze testweek niet enkel op een droog wegdek, maar ook in meer typische weersomstandigheden alle vermogen aan de grond. Weg frustraties, welkom extra fun. Het belang is absoluut niet te onderschatten, of het nu uit stilstand is of in uitdagende S-formaties.

Zoals bij elke John Cooper Works werd ook hier het chassis onder handen genomen. Een sportophanging, 18-inch velgmateriaal en Brembo remunits vormen het standaard geheel, al kan het nog een maatje groter of met een optionele dynamische demping. Maar de ‘standaard’ set-up volstaat zeker en vast om go-kart gevoelens op te wekken. De koffer is met 360 liter een hoop praktischer dan de driedeurs MINI, het leuke rijgevoel blijft. De Clubman mag dan nog een maatje groter zijn, het blijft een kleine speelvogel. Als kers op de taart klinkt de dubbele sportuitlaat naast de obligatie plofjes opvallend agressief, wat de glimlach nog wat breder doet uitstralen.

Naast aerodynamische aanpassingen, scherper afgelijnde bumpers en JCW-badges binnen en buiten biedt de John Cooper Works uitvoering enkele zaken als standaard aan: LED koplampen, MINI Driving Modes, Pakr Distance Control, Comfort Access en een cruise control. Wat anderzijds wel mag, gezien de vanafprijs van 37.600 euro. Met enkele belangrijke overblijvende opties als een Navi Professional/Pack Wired (€1.900), een metaalkleur (€640) en wat personalisatie overstijg je snel de 40.000 euro. Veel geld, maar je krijgt er natuurlijk aardig wat plezier voor terug!

Conclusie

De MINI John Cooper Works Clubman is alles wat we gewoon zijn van een JCW, plus een koffer en plus standaard vierwielaandrijving. De eerste toevoeging maakt deze performante vierdeurs een stuk bruikbaarder en praktischer, het belang van dat tweede extraatje is niet te onderschatten wanneer het op rijplezier aankomt. Dankzij de ALL4 slaagt deze John Cooper Works erin om ook in minder gunstige omstandigheden -die onze contreien eigen zijn- zijn vermogen aan de grond te krijgen terwijl de anderen ter plaatste blijven huppelen. Meer rijplezier zonder in te boeten aan prestaties noch sensaties! De John Cooper Works Clubman voelt gebalanceerd en gecontroleerd, is héél snel en klinkt enorm rebels. Geslaagd over de hele lijn!

Overzicht:

+ ALL4-vierwielaandrijving

+ Prestaties & sensaties

+ Bruikbare koffer (360l)

– Prijzig

Tekst: Tim De Baets