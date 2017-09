Rijtest: Audi R8 V10 Spyder (2017)

Comfortabel flaneren in aangename temperaturen, in de stad luidkeels de aandacht opeisen of dynamisch sterk uit de hoek komen, de nieuwe Audi R8 V10 Spyder kan het allemaal.

Een blitse sportwagen bovenaan het gamma doet het altijd goed om de gewone man te kunnen overtuigen bij het maken van een meer verstandige keuze. Slechts een (zeer) beperkte doelgroep is immers financieel in staat om voor de bewuste sportwagen te kiezen. Bij Audi staat er bovenaan het uitgebreide gamma S- en RS-modellen een strakke R8 te blinken met zowel 540 pk als 610 pk in de overtreffende Plus uitvoering. En omdat dergelijk cliënteel ook vaak in zonnige oorden vertoeft is er opnieuw een dakloze Spyder-versie in twee vermogensvarianten. In vergelijking met de Coupé is de Spyder 125 kg zwaarder (waarvan 44 kg specifiek voor het dak). Maar ten opzichte van de vorige R8 V10 Spyder is de nieuweling wel 50% stijver dankzij het met koolstofvezel versterkt aluminium spaceframe!

Na een succesvolle carrière van 7 jaar (en diverse varianten) kregen we begin 2015 op het Autosalon van Genève de tweede generatie Audi R8. Technisch deelt die menig onderdeel met de Lamborghini Huracan. Naast de V10 topversie komt er op termijn nog een instapper bij met – vermoedelijk – de 2.9-liter V6 uit de RS5 Coupé. Dat de R8 naamgeving daarmee eigenlijk achterhaald is zal menig enthousiasteling en/of autoliefhebber worst wezen (R10 zou politiek correcter zijn). Om maar te zeggen dat de Audi R8 een grote fanbase heeft opgebouwd die niet ontgoocheld mag worden.

Op vlak van design kiest de R8 V10 Spyder voor een behoorlijk minimalistische vormgeving met een strakke grille, grote luchthappers, scherpe LED-lichtblokken mét optioneel laserlichten (!!), knappe tienspaaks 20″-velgen en een hertekende achterzijde. Dé eyecatchers van de R8 blijven de sideblades die bij ons Ara Blue testmodel (tegen meerprijs) in koolstofvezel uitgevoerd worden. De andere aandachtstrekker is het stoffen dak dat zich in 20 seconden volautomatisch laat wegtoveren tot maximaal 50 km/u. Naast een zwarte uitvoering kan je ook voor een rode of bruine kap kiezen. Het dakmechanisme werkt onafhankelijk van de kleine achterruit die ook als windscherm functioneert. Zelfs met gesloten dak kan je dus ten volle genieten van de heerlijke soundtrack.

Plaatsnemen in de R8 V10 Spyder doe je behoorlijk makkelijk en meteen oogt alles vrij herkenbaar voor wie recentelijk met een nieuwe Audi in contact kwam. Een centraal infotainmentsysteem ontbreekt opvallend genoeg. Alles zit weggewerkt in het digitale dashboard. Navigatie instellen of een telefoon koppelen gaat de eerste keer minder snel dan anders. Maar na verloop van tijd zitten de vele functietoetsen op het stuurwiel zo in je vingers. Inzake afwerking en materiaalkeuze laat Audi niets aan het toeval over. Met een uitgebreide personalisatiecatalogus kan je bovendien zo ver gaan als je wil (patronen, stiksels, materialen, …).





Voor een auto van meer dan 4,42 meter is er er relatief weinig ruimte voorhanden. Grote(re) personen worstelen op die manier met hun zitpositie en de beperkte hoofdruimte. Iets dat snel opgelost is met het canvas dakje naar beneden! Praktisch zouden we de R8 V10 Spyder niet echt noemen met enkel 112 liter bagageruimte in de neus vooraan. Gezien de plaatsing van het cabriodak is de V10 ook ietwat aan het zicht ontnomen.

Dee V10 FSI is exact 5.204 cm3 groot en doet het zonder turbo’s of superchargers en is daarmee een van de laatste in zijn soort. In de standaardconfiguratie is het blok goed voor 540 pk en 540 Nm koppel waarmee je slechts 3,6 seconden nodig hebt om 100 km/u aan te tikken. Met een topsnelheid van meer dan 300 km/u heb je hopelijk voldoende reserves voor de dagelijkse bekommernissen. Het normverbruik ligt op 11,7 liter (hoogwaardige) benzine per 100 km (277 g/km CO2). In de praktijk haal je met véél ecologische moeite misschien wel 15 liter. Ondanks ons jeugdig enthousiasme bleef het uiteindelijke verbruik wel onder de magische/pijnlijke (schrappen wat niet past) grens van de 20 liter! De Audi R8 V10 Spyder komt gelukkig met behoorlijk rijbereik (> 550 km) dankzij een 80 liter grote brandstoftank.

Vanaf het ogenblik dat je met een simpele druk op de (rode) startknop de machtige tiencilinder tot leven wekt is het meteen duidelijk: in deze Audi zit er heel wat leven, sensatie, vermogen én prestatiedrang. De soundtrack kan je nog intenser maken dankzij een Dynamic en Sport modus. Maar voor een goede verstandhouding met de buren laat je deze modi in een straal van 5 km rond de echtelijke woning beter achterwege. De optionele dynamische stuurbekrachtiging doet de R8 V10 Spyder een pak compacter aanvoelen dan hij in werkelijkheid is. Maar echt consistent is ze dan weer niet. Deze R8 V10 Spyder is echter meer ingesteld voor die zalige, cruisende kilometers langs de kust in warmere oorden.

De samenwerking tussen de V10 en de 8-traps S Tronic automaat met dubbele koppeling is een van de betere die we ooit tegenkwamen. Steevast is de souplesse/alertheid aanwezig of schakelt de dakloze Duitser vanzelf terug naar de optimale versnelling. Die genialiteit in combinatie met de intense soundtrack, adequate besturing en de strakke wegligging dankzij de gelauwerde quattro vierwielaandrijving zorgen ervoor dat Jan Modaal de grenzen kan opzoeken zonder dat er brokken vallen. De getalenteerde piloten zullen de R8 V10 Spyder wel behoorlijk moeten bruuskeren om hem (of haar?) tot een zijsprong te verleiden, voor die speelvogels heeft Ingolstadt dan ook de R8 V10 RWS opgenomen in het gamma.

Naast de beperkte functionaliteit en een aardig verbruik is het prijskaartje het grootste struikelblok om die droomsportwagen op te kop te kunnen tikken. Een nieuwe Audi R8 V10 Coupé kost je alreeds 166.630 euro. Wil je graag zo’n V10 Plus dan ben je genoodzaakt om minimaal 190.000 euro te investeren. Wil je je haren in de wind laten wapperen, dan mag je nog eens 14.000 euro extra op tafel leggen voor deze Spyder! Zoals bij elke Audi is de optielijst van de R8 V10 Spyder behoorlijk lang en prijzig. De blauwe pracht en praal van op de foto’s is exact 235.414,45 euro waard.





Mijmeren over dergelijke bedragen (van een middelgrote woning!) in Vlaanderen is uit den boze. Slechts een beperkte doelgroep is kapitaalkrachtig genoeg om een dergelijke investering te kunnen maken voor een leuke roadster op de oprit. Of je dan niet beter direct voor een échte exoot zou gaan is een vraag waarop we je het antwoord schuldig moeten blijven. Een klinkende naam als de (technisch gerelateerde) Lamborghini Huracan LP610-4 Spyder (vanaf €225.000), Ferrari California T (vanaf €190.000), Aston Martin V12 Vantage Roadster S (vanaf €198.000) of Maserati GranCabrio MC (vanaf €155.000) oogt misschien wel nog net iets aantrekkelijker. Voor de 400 pk sterke TT RS Roadster vraagt Audi overigens slechts 72.000 euro. Nog mogelijkheden voor een sportieve cabrio zijn de Jaguar F-Type R Convertible (vanaf €124.640), Porsche 911 Turbo Cabriolet (vanaf €194.906) of de Mercedes-AMG GT C Roadster (vanaf €165.649).

Conclusie

Ondanks de beperkte bruikbaarheid van een potente en dakloze sportwagen in België, was onze eerste kennismaking met de (leukste) Audi R8 per direct een die naar meer doet verlangen. Meer tijd, meer kilometers, meer benzine en meer zon! De nieuwe R8 V10 Spyder heeft de looks, de prestaties en de soundtrack waarmee je in staat bent om bestaande grenzen op alle vlakken te verleggen. En dit allemaal met een uitermate efficiënte wegligging zodat je het erna nog allemaal in geuren en kleuren kan navertellen. Ondanks het stevige prestatiepotentieel hoeft het voor de R8 V10 Spyder gelukkig niet altijd snel te gaan, comfortabel cruisen en genieten van je (jetset) lifestyle en bijhorende aandacht lukt ook zonder problemen! Het prijskaartje, dure optiebeleid, stevig verbruik en regenachtige klimaat in België zijn ongetwijfeld de grootste spelbrekers. Maar daar zijn – voor zij die het zich kunnen permitteren – gelukkig oplossingen voor!

Overzicht:

+ Strakke looks

+ Lifestyle zonneklopper

+ Sublieme samenwerking V10 + automaat

+ Soundtrack

+ Prestaties

+ Wegligging

– Moeilijke marktpositionering (véél geld voor een auto met Audi-badge)

– Beperkte interieurruimte

– Klassieke sportwagennadelen (prijs/optiebeleid, verbruik, bruikbaarheid, maatschappelijk imago, …)

– Klassieke cabrionadelen (Belgisch klimaat, kleine koffer, …)

Tekst & Foto’s: Benjamin Van Maldergem