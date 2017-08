Preview: Productieplanning Aston Martin tot 2023

Onder impuls van de nieuwe DB11 en Duitse hulp ziet de toekomst van Aston Martin er per direct een pak rooskleuriger uit..

De opvolger van de DB9 (en vele afgeleide), de DB11, doet wat hij moe(s)t doen: Aston Martin terug op de kaart zetten. Met een begeerlijk design, nieuwe V12 krachtbron en moderne gadgets (met dank aan Mercedes-AMG) doen de Britten opnieuw mee in het segment van de blitse sportwagens en luxueuze GT’s, CEO Palmer licht alvast een tipje van de sluier wat we de komende jaren mogen verwachten vanuit Gaydon (de locatie waar Aston Martin gelegen is, centraal Groot-Brittanië). (Via)