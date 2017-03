Rijtest: Citroen C4 Picasso 1.2 PureTech (2016)

Een nieuwe versnellingsbakoptie en technologische updates geeft de opgefriste Citroën C4 (Grand) Picasso terug wat ademruimte.

Met de lancering van de strak gelijnde en opvallend groot geschoeide Renault (Grand) Scénic, heeft de voornaamste concurrent van de Picasso er heel wat troeven bijgekregen. Maar bij Citroën zijn niet onder de indruk. Optisch is de opgefriste Picasso op enkele details, kleuren, velgen en gebruikte materialen vrij identiek gebleven aan zijn voorganger. Terecht wat ons betreft, want drie jaar na datum ziet Citroën’s populaire monospace er nog steeds fris uit.

Mede dankzij zijn opvallende looks met prominente dagrijverlichting, veel chroom en een ver doorlopende Dubbele Chevron ziet de Picasso er nog steeds avant-garde uit. Nieuw is wel dat alle verlichting nu uit LED’s bestaat, inclusief optionele meesturende Xenon-koplampen en 3D LED-technologie voor de achterlichten.

Ook aan de binnenzijde staat de Picasso nog steeds zijn mannetje. Dankzij een vernieuwd (lees: sneller) infotainmentsysteem met verhoogde resolutie, nieuwe (optionele) actieve en passieve rijhulpsystemen en de grote lichtinval, maakt de Picasso zijn koosnaam van ‘Visiospace’ nog steeds waar. Wat betreft zijn binnenruimte doet de C4 niet meteen onder voor de Scénic die ondanks zijn buitenafmetingen wat dat betreft vrij pover scoort.

Je hebt nu de keuze tussen een viertal sferen (Standaard, Wild Blue, Beige Duin of Hype Grey). En hoewel de algemene lay-out identiek bleef, is er nu stembediening voor het infotainment, Apple CarPlay, Android Auto en een vernieuwd navigatiesysteem Citroën Connect Nav 3D. Beide schermen functioneren los van elkaar maar communiceren wel. Het bovenste kleurenscherm is er wel enkel vanaf het uitrustingsniveau Feel.

Inzake rijhulpsystemen introduceren de Fransen een rijpauze-assistent en verkeersbordenherkenning met de optie om deze aan de cruise-control en snelheidsbegrenzer te linken. Ook een rijvak- en dodehoeksensor schitteren nu de optielijst en tenslotte is er een nieuwe, actieve noodremhulp bij snelheden tussen 5 km/u en 197 km/u. Afhankelijk van het gekozen uitrustingsniveau kan je voor zo’n 600 euro extra nu ook de koffer openen (en sluiten) met een simpele voetveeg. Daardoor krijg je een beschikbare kofferruimte van 537 liter tot 630 liter, de Grand Picasso doet het met 645 liter – 704 liter!

Op het vlak van motoren bleef alles bij het oude met uitzondering van 1.2 PureTech 130 pk die voor het eerst beschikbaar is met Citroën’s EAT gerobotiseerde zestrapsautomaat. De hydraulisch gestuurd manuele versnellingsbak onderging een ware transformatie in vergelijking met de voorgaande versies en past de tweevoudige laureaat van Engine of the Year als gegoten. Zowel in de volautomatische als manuele stand valt er op de automaat bijzonder weinig aan te merken. Bijkomend voordeel is dat het interieur extra (berg)ruimte tussen de voorste stoelen wint doordat de automaathendel bovenop de stuurkolom zit. Een mooie knipoog naar de klassieke DS van weleer.

De combinatie van de vlotte automaat met de aangename, stille en relatief trillingsvrije motor en de setup van de ongewijzigde maar comfortabele ophanging maakt dat deze C4 Picasso een echte cruiser is. Op en top Frans maar bovenal op en top Citroën. De comfortfactor kan je bovendien verder nog verhogen door het Pack Lounge aan te vinken. Daarmee krijg je nog eens voorste zetels met massagefunctie, een voorste relaxzetel voor de passagier en relaxhoofdsteunen voor alle inzittenden. Kortom, deze Picasso straalt een en al rust is en daarmee – met uitzondering van de stuurpeddels misschien – bijzonder eenduidig in zijn opzet.

De meerwaarde van de automaat valt daarbij niet te onderschatten. Zonder bestellen zou dan ook zonde zijn en je wint er opvallend genoeg nog eens 1.500 euro mee tegenover de versie met handgeschakelde zesbak. De C4 Picasso is ons met andere woorden erg goed bevallen. Zo goed zelfs dat we met uitzondering van het feit dat je de start/stop-knop net iets te lang moet duimelen om goed te zijn, we weinig of geen echt negatieve punten kunnen verzinnen. Lang geleden dat dat nog eens het geval was.

Prijzen voor de vernieuwde C4 Picasso starten bij 20.300 euro. Voor deze 1.2 PureTech 130 EAT 6 ben je minstens 25.100 euro kwijt. Al krijgt die meteen ook heel wat extra uitrusting. De verlengde C4 Grand Picasso met optioneel tot zeven zitplaatsen, kost zo’n 2.200 euro meer tegenvoer een gelijkwaardig uitgeruste Picasso. Wil je je C4 Picasso net zo goed uitgerust als ons exemplaar dan ben je volgens de catalogus ongeveer 33.000 euro kwijt.

Conclusie

Hoewel de klassieke MPV het steeds lastiger krijgt door de felle concurrentie van de SUV en crossovers, bewijst de C4 Picasso nog steeds een waardig alternatief te zijn voor wie op zoek is naar veel ruimte – ook al zijn de achterste individuele zitjes nog steeds bovenal geschikt voor kinderen en jong adolescenten. Met zijn nieuwe technologieën en aangename automaat kan Citroën’s evergreen er ieder geval terug enkele jaren tegenaan.

Overzicht:

+ PureTech-benzine & automaat

+ Comfort

+ Looks

+ Technologie

– Reactietijd handenvrije start/stop

Tekst & Foto’s: Pieter Ameye