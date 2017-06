Officieel: Seat Arona crossover (2017)

Seat vergroot zijn SUV-gamma met de Arona, het compactere alternatief van de Ateca SUV.

Seat is druk bezig met het uitbreiden van zijn modellijn. Na de facelift van de Leon en de volledig nieuwe Ibiza eerder dit jaar lanceren de gedreven Spanjaarden nu de Arona, een compacte stads-SUV. Ook de volgende telg staat al in de wachtrij, want Seat belooft een grotere SUV in 2018, die het meteen tot vlaggenschip van het merk zou moeten schoppen.

Voorlopig blijven we nog even bij deze Seat Arona, die wordt gebouwd op het platform van de Ibiza (en dus ook de nieuwe Polo). De Arona biedt echter iets meer ruimte dan de Ibiza met enerzijds een koffer van 400 liter en anderzijds meer binnenruimte dankzij een verticaler geplaatste voorruit. Daarnaast heeft de crossover vooral ook meer bodemvrijheid voor een avontuurlijke toets. Handig is ook die iets hogere zitpositie en bijhorende puike overzicht.

Avontuurlijk, maar ook modern met in het dashboard een 8-inch aanraakscherm dat compatibel is met Apple Car Play, Android Auto en MirrorLink. Er komt zelfs een draadloze oplader voor de smartphone die daarnaast ook het signaal in de wagen versterkt. Qua veiligheid komt de Seat Arona eveneens niet achter. Zo zal de wagen onder andere met Rear Traffic Alert en Blind Spot Detection besteld kunnen worden.

Op motorisch vlak lijken er op het eerste zicht geen verrassingen onder de zon. De benzinemogelijkheden gaan van een 1.0-liter TSI met 95 pk tot een 1.4-liter TSI met 150 pk. Dieselen kan met de 1.6-liter TDI met ofwel 95 pk ofwel 115 pk aan vermogen. In 2018 plant Seat echter een kleine revolutie, want dan gaan ze de Arona voorzien van een 1.0-liter TSI-motor op aardgas voor zij die het liever wat groener hebben. Die optie is voorlopig ongezien onder de compacte crossovers!

De nieuwe Seat Arona wordt voorgesteld op de Frankfurt International Motorshow in september. Tegen eind dit jaar zou de wagen bij de dealer beschikbaar zijn.