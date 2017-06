Officieel: Volkswagen Polo (2017)

Volkswagen heeft de gloednieuwe Polo officieel gepresenteerd. De zesde generatie is groter, ruimer, beter én veiliger, vanaf oktober staat hij in de showroom.

Na de Golf en enkele lifestyle modellen (Beetle, T1, …) is de Polo misschien wel het belangrijkste model voor Volkswagen, met zijn compacte eigenheid – en bijhorend prijskaartje – overtuigde hij menig gezin (16 miljoen) in het verleden. Anno 2017 lanceert de Duitse autoconstructeur uit Wolfsburg de zesde generatie Polo en de daarmee gaat hij er op alle vlakken op vooruit, grotendeels te danken aan de polyvalente bouwstenen van het MQB platform. Zo is hij 8 cm langer en 7 cm breder wat significant meer binnenruimte bekent voor de inzittenden.

Visueel blijft alles zo goed als bij het oude met wat strakke(re) lijnen hier en daar, dankzij een uitgebreide personalisatiecatalogus kan je van een grijze muis zo naar een aantrekkelijke stadswagen gaan. Elke nieuwe Polo krijgt LED dagrijverlichting van Volkswagen, daarnaast is er ook hier een Trendline, Comfortline en Highline uitvoering.

De topversies krijgen optioneel het Active Info Display – digitale dashboard – en de nieuwste infotainmentsysteem (8″) mee. Deze Polo zal enkel beschikbaar zijn als vijfdeurs en de koffer groeit stevig (+ 25%) tot 351 liter bagageruimte. In de basisuitrusting zit een noodremsysteem met voetgangersherkenning, in de optielijst staan alle handige/veilig rijhulpmiddelen van de Golf en Passat zoals adaptieve cruise control, een rijbaanassistent, dodehoekdetectie en een parkeerhulp.

Daarnaast is Volkswagen’s gloednieuwe B-segmenter ook zeer “2.0” en “connected”. VW lanceert namelijk een digitaal “We by Volkswagen” platform dat een nieuwe visie omtrent online mobiliteit binnen de handbereik moet brengt. Wat ze daarmee bedoelen in de praktijk moeten de toekomst uitwijzen.

Volkswagen gaat de nieuwe Polo met negen verschillende motorversies leveren. Het benzine-aanbod omvat de 1.0-liter MPI-motor (65 pk), de 1.0-liter TSI (65 pk, 95 pk of 110 pk) en de 1.5-liter TSI Evo (130 pk of 150 pk). Dieselen gaat in eerste instantie alleen een 95 pk of 115 pk sterke 1.6-liter TDI-motor, later volgen er meer smaken. Daarnaast komt er voor het eerst een aardgasversie (CNG) van de Polo, de 1.0-liter TGI doet het met 90 pk. De topversie, de Polo GTI, ziet per direct het daglicht en krijgt de potente 2.0-liter TSI benzinemotor mee met maar liefst 200 pk!

Na zijn wereldpremière op het Autosalon van Frankfurt begin september moet je nog even geduld hebben alvorens hij opduikt bij de lokale Volkswagen verdeler. In Duitsland ligt de vanafprijs van de nieuwe generatie op ongeveer 13.000 euro en dat is 250 euro duurder dan zijn voorganger.