Seat zet in op SUV’s

De Spaanse autoconstructeur zal het gamma de komende maanden uitbreiden met een grote en kleine(re) SUV!

Met de Ateca SUV beleeft Seat momenteel gouden tijden, voor het eerst is de Spaanse VAG telg zelfs in staat om winstgevende cijfers voor te leggen. Reden temeer dus om het populaire SUV aanbod aan te dikken, later dit jaar krijgen we normaliter de compacte Arona te zien op het Autosalon van Frankfurt.

Maar naast de Arona en Ateca wil Seat ook een grotere SUV met zeven zitplaatsen en dat alreeds in 2018. Deze Seat versie van de Kodiaq en Tiguan Allspace baseert zich qua design op de 20v20 Concept van enkele jaren geleden.

