Rijtest: BMW 7-Reeks M760 Li xDrive (2016)

Ook staatsleiders trekken een trainingspak aan: de V12-aangedreven M760Li is hét vlaggenschip van de Beierse vloot.

Gewoon omdat het kan. Zelfs met vier cilinders komt de nieuwe 7-Reeks geen adem tekort, maar in regionen verheven boven de volkse realiteit legt ratio nauwelijks gewicht in de balans. Een vlaggenschip bestaat uit superlatieven en daarbij passen 12 cilinders als gegoten. Een ‘echte’ M7 zullen we misschien nooit krijgen, maar deze M760 Li laat nog weinig te wensen over. Zelfs je hoogsteigen chauffeur mag verlof nemen, want deze luxueuze slee neem je zelf in het gareel.

De beste stuurmanskunsten heb je daarvoor niet nodig, dit 5,1 meter lange paleis op wielen rijdt op rails. Dankzij de standaard vierwielaandrijving kan de immense 6.6-liter V12 zijn 800 Nm trekkracht kwijt zonder de straatstenen uit de grond te rukken. Gelukkig blijft de balans wel doorwegen naar de achterkant, waardoor deze 7-Reeks zijn brede kont dynamisch over het wegdek blijft loodsen. Geholpen door de Executive Drive Pro adaptieve ophanging met Dynamic Damper Control, want om ruim 2,2 ton weg te filteren is enige hocus-pocus welgekomen. Technologie heeft vanzelfsprekend ook grenzen en naar de Nürburgring trek je best met een ander stel wielen, maar comfort was nog nooit zo atletisch.

De cijfers zetten die stelling kracht bij: 0-100 km/u is met zijn 610 pk al voorbij na 3,7 seconden en de topsnelheid bedraagt 250 km/u. Tenzij je – wat je vanzelfsprekend doet in deze klasse – bijbetaalt om de begrenzer eraf te halen en door te vliegen tot 305 km/u. Het gaat zo snel en zo zacht dat zelfs Aladdin jaloers wordt. Al hoorden we een tapijt nog nooit zo grollen, want in München monteerden ze een M sportuitlaat. Dankzij actieve kleppen blijft het beschaafd wanneer je het operagebouw nadert, maar krijg je een orkest wanneer je het gaspedaal intrapt alsof je zelf de dirigent bent.

Visueel danst de M760Li in een grijze zone van sportieve elegantie enerzijds en gratuite opsmuk anderzijds. Dikkere bumpers, scherpere lijnen en uitlaatmonden die de vuistproef doorstaan zijn standaard onderdelen van het M Performance Package. Om maar niet te spreken over de joekels van 20-inchers. Het matte exterieursausje lusten we wel, maar het aantal V12-logo’s is zo groot dat het lijkt alsof je echt wel iets moet compenseren. Binnenin dan weer blijft de impact beperkt en zet luxe nog steeds de boventoon. De ingenieurs bij BMW hoef je over afwerking en materiaalkeuze niets bij te brengen…

De uitrusting is daarnaast een vlaggenschip waardig. Adaptieve LED-koplampen, Surround View Camerasysteem, rijhulpsystemen, Soft Close deuren, Head-Up display, … Voor het eerst een BMW die we tegenkomen met een standaarduitrusting die langer is dan de overblijvende optielijst. Je verwacht het enigszins met de immense vanafprijs van 173.950 euro, maar vergeleken met zijn concurrent uit Stuttgart blijft dit – in deze klasse – een koopje. De Mercedes S65 AMG gaat de Autobahn immers pas op voor minstens 244.662 euro.

Conclusie

De BMW M760 Li xDrive is bloedsnel, ondanks zijn ruim 2 ton verrassend beweeglijk en tegelijk exemplarisch comfortabel. De V12 is monsterlijk en breng overal tonnen overschot, al zijn al die logo’s die ernaar verwijzen echt niet nodig. Trap hem op zijn staart en iedereen heeft zonder twijfel gehoord dat je met het meest potente – en duurste – vlaggenschip uit de stallen van BMW onderweg bent. Heb je het liever nóg wat eleganter, kies dan voor de Excellence uitvoering die technisch identiek is, maar een pak klassieker voor de dag komt.

Overzicht:

+ Atleet in maatpak

– Pocherige V12-logo’s

Tekst & Foto’s: Tim De Baets