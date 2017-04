Alfa Romeo Stelvio SUV krijgt instapversies

De toevoeging van twee nieuwe performante – doch zuinige – motoren maakt de Alfa Romeo Stelvio SUV nog toegankelijker en interessanter!

Vanaf heden kan je de gloednieuwe Stelvio bestellen met de 180 pk / 450 Nm sterke 2.2-liter JTDm dieselmotor, voorzien van achterwielaandrijving (als enige!) en de achttraps automaat. Deze moet een speels weggedrag neerzetten gezien de aandrijving en het lage gewicht zonder afbreuk te doen aan de praktische eigenschappen van de Italiaanse SUV. Nul-naar-honderd lukt in 7,6 seconden en de topsnelheid ligt op 210 km/u! Zuinig is de Stelvio eveneens met een normverbruik van 4,7 liter diesel en een CO2 uitstoot van 124 g/km.

Daarnaast krijgt de Alfa Romeo Stelvio ook een nieuwe versie van de 2.0-liter benzinemotor met 200 pk / 330 Nm in combinatie met de ZF automaat en Q4 vierwielaandrijving. Deze sprint van 0 naar 100 km/u in 7,2 seconden en heeft een topsnelheid van 215 km/u.

Deze nieuwkomers vullen het bestaande motorengamma van de Stelvio aan, later dit jaar volgt nog een 510 pk sterke Stelvio Q topversie met de 2.9-liter V6 die zijn oorsprong bij Ferrari kende!

Ten slotte worden samen met de lancering van de twee nieuwe motoren nog twee interieurafwerkingen aan het Stelvio-gamma toegevoegd: één in een luxueuze chocoladekleur en een sportieve versie met aluminium inzetstukken, zwarte bekleding, lederen stuurwiel en verwarmde lederen sportzetels met steunen die in 6 richtingen elektrisch verstelbaar zijn inclusief geheugenfunctie voor de bestuurder.

Alfa Romeo Stelvio

Stelvio 2.0 – benzine – 200 pk – AT – AWD (Q4) – vanaf €42.550

Stelvio Super 2.2 – diesel – 180 pk – AT – RWD – vanaf €43.550

Stelvio Super 2.2 – diesel – 210 pk – AT – AWD (Q4) – vanaf €46.950

Stelvio Super 2.0 – benzine – 200 pk – AT – AWD (Q4) – vanaf €44.750

Stelvio Super 2.0 – benzine – 280 pk – AT – AWD (Q4) – vanaf €49.550