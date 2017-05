Productie Volvo XC60 van start!

Feest in Torslanda (Zweden), zojuist rolde daar het eerste klantenexemplaar van de nieuwe Volvo XC60 SUV van de band!

Na een lange teasercampagne stonden we op het Autosalon van Genève eindelijk oog-in-oog met de nieuwe generatie Volvo XC60 die het succes moet verderzetten. In vergelijking met zijn voorganger werd hij niet enkel ruimer, strakker, veiliger, moderner en duurder, hij schuift logischerwijs ook iets meer richten de grotere XC90 met premium allures. De XC40 SUV komt later dit jaar ten tonele en nestelt zich daar dan weer onder.

De allereerste new XC60 die geleverd zal worden aan een klant is voorzien van het Inscription uitrustingsniveau, Crystal White koetswerkkleur en de 254 pk sterke (vierwielaangedreven) T5 benzinemotor. De productie verhuisde van Gent naar de Volvo productiefaciliteit in Torslanda waar ze ook de andere 90’s bouwen, onze Belgische trots krijgt de genoeg werk omhanden met de V40’s en XC40’s!

