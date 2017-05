Rijtest: Volvo V90 D5 AWD (2016)

Van de nieuwe Volvo V90 kan je enkel en alleen maar blij worden..

Volvo mag gerust aanzien worden als de trendsetter in het segment van de grote(re) stationwagens, al dan niet voorzien van een avontuurlijke insteek. Toen de Zweden aankondigden dat de befaamde V70 vervangen ging worden door een V90 hielden we even ons hart vast. Gelukkig werden we gerustgesteld dankzij de een knappe reeks concepten en de blitse XC90 die de spits mocht afbijten van de nieuwe generatie topmodellen!

De S80 werd de S90 en die kon vanaf de presentatie bekoren met zijn statige uitstraling, de nieuwe V90 voegt daar technisch gezien slechts scheut functionaliteit aan toe met de grote koffer. Toch zitten er heel wat verschillen tussen de S90 en V90. Omdat die eerste het vooral moet gaan doen in China en Amerika kreeg hij een ietwat agressieve vormgeving mee terwijl de V90 eerder een Europees succesverhaal moet worden met een iets zachtere touch. Met behulp van een uitgebreide personalisatiecatalogus en diverse uitvoeringen kan je het geheel naar je hand zetten, zo oogt de R-Design uitvoering behoorlijk scherp terwijl Inscription het meer voor luxe en elegantie heeft. Onze testwagen was voorzien van dat laatste, de Onyx Black metaalkleur, 20″ velgen en kreeg enkel en alleen maar positieve reacties.

Toen we voor het eerst plaatsnamen in de V90 moesten we direct terugdenken aan onze eerdere kennismaking met de XC90 al is dat zeker geen schande. Een knap, ruim, klassevol en vooral origineel geheel met een unieke finishing touch, qua materiaalkeuze en afwerkingskwaliteit hoeven de Zweden niet onder te doen voor hun Duitse rivalen. De stoelen zitten heerlijk comfortabel met de correcte hoeveelheid ondersteuning, dankzij het optionele (reusachtige!) panoramisch zonnedak creëer je een aangenaam gevoel van ruimte.

In de koffer past er sowieso 560 liter bagage, met de achterbank plat kan je dat uitbreiden tot maar liefst 1.526 liter. Dat is wegens het knappe design wel minder dan bij de V70 (-75 liter) én eveneens minder dan de concurrentie. Het verticale 12.3″ Sensus infotainmentsysteem haalde zijn mosterd bij de iPad maar vraagt jammer genoeg een behoorlijk lang leerproces alvorens het allemaal goed in de vingers zit. Dat bijna alle bedieningselementen van de wagen hier in verwerkt zitten helpt de zaak natuurlijk niet vooruit.. Een eervolle vermelding gaat naar het 1.900 Watt sterke Bowers & Wilkins audiosysteem met 19 luidsprekers dat een kristalhelder geluid weet te produceren.

De Volvo V90 is in België te verkrijgen met drie diesels, twee benzinemotoren en een plug-in hybride, allemaal 2.0-liter viercilinders. De kans dat je hier een T5 (254 pk) of T6 (320 pk) zult tegenkomen is eerder klein, de fiscaal interessante T8 Twin Engine plug-in hybride met 407 pk en 47 g/km CO2 is een grotere kanshebber naast de diesels zijnde de D3 (150 pk), D4 (190 pk) en D5 (235 pk). Daarnaast is er ook een V90 Bi-Fuel die zowel op CNG als benzine loopt!

Wij gingen op pad met de V90 D5 topdiesel, goed voor 235 pk, 480 Nm en 129 g/km CO2. Deze krijgt steeds de fijne 8-traps Geartronic automaat mee net zoals vierwielaandrijving. Nul-naar-honderd doe je met deze pakezel in 7,2 seconden en bij 240 km/u bereik je de topsnelheid. Interessanter is misschien het beperkte praktijkverbruik van 6,4 liter diesel per 100 km en het rijbereik van ongeveer 700 km dankzij een brandstoftank van 55 liter.

De combinatie tussen de vierwielaandrijving, potente dieselmotor en vlotte automaat is een geslaagd huwelijk, ten alle tijden is de V90 D5 AWD alert. Dit hebben we te danken aan de Power Pulse techniek waarbij de twee turbo’s constant onder druk worden gehouden met behulp van de uitlaatgassen en perslucht. Een ingewikkeld – maar efficiënt – procédé dat ervoor zorgt dat de V vanuit stilstand snel reageert en plotse vermogenstoenames uitblijven. Echt spannend of sportief wordt het met de V90 D5 AWD wel nooit, huistuner Polestar beperkt zich ook tot slechts een minimale vermogenstoename en een herkalibratie van de motorsoftware. Om ervoor te zorgen dat de V90 ongeacht de lading veilig rijdt, is deze stationcar achteraan voorzien van luchtvering. Hiermee is verzekerd dat de V90 nooit achterover hangt en het weggedrag altijd voorspelbaar is. Zelfs met de grote velgen bleef het comfort ten alle tijden prominent aanwezig, iets waar ze in Duitsland een voorbeeld aan mogen nemen.

Wie Volvo zegt, zegt veiligheid en dat is bij de V90 natuurlijk ook het geval. Naast de gekende hulpmiddelen en vangnetten kan de grote gezinswagen profiteren van het IntelliSafe Assist systeem. Dat omvat ondermeer adaptieve cruise control en de Pilot Assist. Zoals de naam doet vermoeden assisteert deze de bestuurder, in de file of autosnelweg is de V90 daardoor in staat om tot 130 km/u zelfstandig te rijden. Vage belijningen, scherpe bochten of te druk verkeer zijn wel spelbrekers, al is het een aangenaam systeem dat nog veel mogelijkheden biedt naar de toekomst toe.

De Volvo V90 is er vanaf €41.700 (Kinetic), daarnaast kan je ook opteren voor Momentum (vanaf €46.400), R-Design (vanaf €49.500) of Inscription (vanaf €51.000). De D5 AWD Inscription start bij €58.450. Zoals dat gaat in het premium segment is de optielijst genadeloos en tikt het uiteindelijke prijskaartje vlot aan. Zo was onze full option testwagen goed voor ongeveer 65.000 euro waarmee hij niet voor iedereen weggelegd zal zijn, in vergelijking met de concurrentie voert Volvo wel een toegankelijkere prijs/optiepolitiek.

Die concurrentie situeert zich voornamelijk in Duitsland met de Mercedes E-Klasse Break (vanaf €48.642), de Audi A6 Avant (vanaf €41.670) en de BMW 5-Reeks Touring (vanaf €50.350). Daarnaast mogen we de Jaguar XF Sportbrake niet vergeten die zich net zoals de Audi opmaakt voor een grondige update, vandaar het significante prijsverschil. Behalve het dure prijskaartje onderscheiden deze directe concurrenten zich van de Volvo V90 met hun motorengamma dat zes-, acht- en zelfs twaalfcilinders omvat. Volvo zweert bij hun tweeliter viercilinders en zegt dat deze volstaan, ietwat vreemd in dit premium clubje. Daarnaast zijn er heel wat jongens uit het niet-premium segment die hier willen meespelen zoals de Volkswagen Passat Variant, Renault Talisman Grandtour, Ford Mondeo, Mazda6 Wagon, Kia Optima SW, Skoda Superb Combi, …

Conclusie

Met de nieuwe V90 gaat Volvo verder op hun elan inzake grote breaks terwijl ze op vlak van luxe en technologie een grote inspanning leverden. De knappe/stilistische vormgeving is een zegen voor de V90 die een pak sympathieker en gracieuzer oogt dan de concurrentie én de S90 berline. Binnenin is er een royale hoeveelheid voor elke inzittende terwijl de koffer mogelijkheden biedt voor elke familie-uitstap. De D5 topdiesel kon ons sterk bekoren met zijn krachtig doch zuinig innerlijk, tezamen met de vierwielaandrijving en slimme automaat staat de V90 garant voor een veilig en comfortabel weggedrag. Met de nodige gadgets en personalisatie loopt de prijs vlot op, toch is dat nog steeds (tien)duizenden euro’s goedkoper dan de concurrentie.. Je zou voor minder blij worden!

Overzicht:

+ Geslaagde vormgeving (origineel, strak en imposant!)

+ Comfort

+ Premium interieur

+ Praktisch: grote koffer én veel binnen/beenruimte

+ D5 motorisatie (prestaties, zuinigheid, stil, ..)

+ Aangename automaat (alert, vlot, ..)

+ Weggedrag

+/- Stevige prijs, wel veel value for money

– Complexiteit infotainmentsysteem

– Enkel viercilinders

Tekst & Foto’s: Benjamin Van Maldergem