Meet & Greet: Volvo XC60 (2017)

Volvo België maakt zich klaar voor de marktlancering van de belangrijke XC60 SUV, hoog tijd voor een eerste kennismaking van dicht(er)bij!

Na het onverwachte succes van Volvo met de grote XC90 in het vorige decennium kwam er ook een compactere versie ten tonele, logischerwijs XC60 gedoopt gezien de band met 60-reeks. De eerste generatie zag het levenslicht in 2008 en is vandaag de dag nog steeds sterk aanwezig in de verkoopcijfers, iets wat ze in Zweden na bijna 9 jaar niet hadden verwacht. Dit tot groot jolijt van Volvo Cars Gent waar de eerste generatie XC60 van de band rolt!

In de voorbije jaren nam Volvo voldoende tijd om de volledige architectuur (aandrijflijn, motoren, infotainment, ..) te herzien en waar nodig op punt te zetten, zo getuige de moderne 90-reeks met de XC90 SUV, S90 Berline, V90 Break en V90 Cross Country. Dat zijn de elitemodellen van Volvo met een soortgelijk prijskaartje, om écht een stevig volume te draaien wordt er nu gefocust op meer toegankelijke SUV’s. Eerder dit jaar kregen we de gloednieuwe én vooral grotere XC60 op het Autosalon van Genève, later in het kalenderjaar komt daar nog een XC40 SUV bij. Die zal overigens in Gent gebouwd worden, de productie van de nieuwe XC60 gaat richting Zweden bij de technisch gerelateerde 90’s.

Waar de vorige XC60 voornamelijk wou uitpakken met zijn praktische inborst en stoere vormgeving wil de nieuwe Volvo XC60 eerder imponeren met een hoogstaande (premium?!) afwerking, kwalitatieve materialen, gezellige sfeer en een ruim interieur. De vormgeving doet sterk denken aan de XC90 maar gelukkig oogt – en is – de XC60 een pak slanker in het echt, parkeren met die reusachtige Zweed is dan ook elke keer opnieuw een uitdaging. Afhankelijk van het gekozen uitrustingsniveau (Momentum, Inscription en R-Design) zijn er wat visuele verschillen te bespeuren, in de personalisatiecatalogus staan er sowieso diverse mogelijkheden qua koetswerkkleur, accenten en velgen (tot 22″!).

Het interieur van de Volvo XC60 is zo goed als identiek aan de XC90 met het digitale dashboard, het verticale Sensus infotainmentsysteem en de strakke Scandinavische indeling. Optioneel kan je dat aandikken – als je het kan betalen – met moderne gadgets zoals een Bowers & Wilkins geluidssysteem, head-up display, reusachtig panoramisch glazen dak, … Een versnellingspook zal je hier niet terugzien, elke XC60 komt namelijk met de 8-traps Geartronic naar buiten. In de koffer past er standaard 505 liter bagage, met de achterbank plat kan je dat gemakkelijk verdubbelen!

Tijdens de zomervakantie moeten de eerste exemplaren van de nieuwe XC60 afgeleverd worden aan de gelukkige klanten die vroeg genoeg een bestelbon ondertekenden. Op dit moment is er keuze tussen twee diesels (D4 AWD met 190 pk / 136 g/km CO2 en D5 AWD met 235 pk / 144 g/km CO2), twee benzines (T5 AWD met 254 pk / 157 g/km CO2 en T6 AWD met 320 pk / 176 g/km CO2). Allemaal viercilinders en voorzien van vierwielaandrijving. Voor fleetrijders is de T8 Twin Engine de meest interessante keuze met zijn 320 pk + 87 pk sterke plug-in hybride, zeker de 49 g/km CO2 doet vele ondernemers dromen! Na verloop van tijd verwachten we enkele toevoegingen aan het motorengamma van de XC60.

Naast een uitbreiding van het City Safety systeem met Steer Assist (waarmee je weg stuurt van een nakende aanrijding) en een upgrade van de Blind Spot Indication System (BLIS) krijgt de nieuwe XC60 optioneel ook de Pilot Assist mee. Hiermee kan de stoere SUV semi-autonoom sturen, versnellen en afremmen op goed gemarkeerde wegen (lees: E40, E17, E411 en consorten) bij snelheden tot 130 km/u. De nieuwe CleanZone klimaatregeling met vier zones filtert de schadelijke stoffen en vervuilende deeltjes uit de buitenlucht in de wagen, ideaal voor mensen met bijvoorbeeld hooikoorts..

De Volvo XC60 kan de jouwe zijn voor net geen 50.000 euro al voorzie je toch best nog het nodige budget om door de optielijst te gaan. Zo tikken de presentatiemodellen hier gemiddeld af op 85.000 euro! Dat is een stevige som geld in vergelijking met de (zeer) toegankelijke vanafprijs van de eerste generatie XC60, Volvo pareert deze vergelijking met de grotere afmetingen, zuinigere motoren en een betere afwerking. De aankomende XC40 zou zich later dit jaar qua prijs en afmetingen beter kunnen meten met de uitgaande XC60 die overigens nog even in de prijslijsten blijft staan als XC60 Classic.

Conclusie

Opnieuw voorziet Volvo België de kans aan het cliënteel en geïnterneerden om de nieuwe XC60 te ontdekken in een pop-up store via de concessiehouders, midden april start de productie in de Torslanda-fabriek te Zweden. Gezien de immense populariteit verwachten we opnieuw een mooie toekomst voor de Volvo XC60, in ruil voor het stevigere prijskaartje krijg je een knap geheel zonder te raken aan de praktische eigenschappen. De zuinige – lees: fiscaal interessante – T8 plug-in hybride is zelfs per direct te verkrijgen! Qua rij-eigenschappen mag dit Zweeds SUV avontuur eigenlijk niet meer mislopen, hoog tijd om dat voor jullie na te gaan..

Overzicht:

+ Knappe/originele vormgeving

+ Interieurafwerking

+ Binnenruimte

+ Zuinige/efficiënte motoren + directe beschikbaarheid T8

– Stevige(re) prijs tov vorige XC60

– Leukste gadgets staan op de optielijst

Tekst & Foto’s: Benjamin Van Maldergem