Rijtest: Volvo XC90 T8 Twin Engine (2016)

De praktische Volvo XC90 T8 Twin Engine hybride combineert de knappe Zweedse uitstraling met een riant vermogen én een extreem lage CO2 uitstoot!

Vergeet offroaden en avontuurlijke roadtrips, SUV’s worden vandaag de dag vooral gekocht voor hun praktische afmetingen, hoge zitpositie en veilig(er) gevoel op de steeds drukker en drukker wordende wegen. Dé nieuwe trend binnen het segment zijn de stekkerhybrides die – op papier – opmerkelijk zuinig en efficiënt kunnen zijn en dat ook vertalen in een beperkte uitstoot van schadelijke stoffen (zoals CO2). Die extra zorg voor het milieu is mooi meegenomen maar hier gaat het voornamelijk toch om het fiscaal voordeel.

Visuele verschillen tussen een XC90 met een T5, T6, D4 of D5 viercilinder en XC90 T8 Twin Engine zijn er bijna niet, op de extra laadklep links vooraan na. Het Kinetec basisniveau laat de T8 links liggen waardoor je de uitstraling van je Zweedse SUV kunt doen variëren dankzij Momentum, Inscription of R-Design. Met een uitgebreide personalisatiecatalogus kan je de configuratie verder finetunen met een mooie koetswerkkleur, leuke velgen (18″ tot 21″) of contrasterende accenten. In het straatbeeld valt de XC90 T8 sowieso op met zijn riante – kolossaal klinkt misschien te negatief – buitenafmetingen. Omstaanders kwamen geregeld hun licht opsteken. Volvo doet in Vlaanderen nog steeds veel harten sneller slaan ondanks het kleine marktaandeel van slechts 3 à 4%.

Het interieur van de T8 is even groot als dat van reguliere uitvoeringen dus hier hoeven er ook geen opofferingen gemaakt te worden voor je groene gedachtegang! Met de iets hogere vanafprijs krijg je standaard onder meer een reusachtig panoramisch zonnedak en een automaatpookje uit kristal. Een knap staaltje Zweeds design net zoals de rest van de binnenzijde. Fijne materialen en een hoogstaande afwerkingsgraad in premiumsfeer. En dan zouden we het zitcomfort en de gigantische binnenruimte vergeten, goed voor 5 tot 7 inzittenden! Het laadvermogen schommelt tussen de 670 liter en 1.900 liter afhankelijk van de gekozen layout.

Met een digitale tellerpartij scoort de XC90 T8 alvast enkele hightech zieltjes, en ook het centraal gepositioneerde Sensus-infotainmentsysteem mag best gezien worden. Initieel zit alles wat onlogisch en net iets te ver weggestoken/verstopt, maar na verloop van tijd ben je er min of meer vlot mee weg. Voor audiofielen is er ook het optionele Bowers & Wilkins geluidssysteem. Goed voor 19 boxen en 1.400 W aan kristalheldere klanken.

Naast de T5 (254 pk) en T6 (320 pk) benzinemotoren en D4 (190 pk) en D5 (235 pk) diesels kan je dus kiezen voor de T8 Twin Engine Plug-in Hybride. Deze is voorzien van een krachtige benzinemotor (320 pk / 400 Nm) die zich focust op de vooras terwijl de elektromotor (87 pk / 240 Nm) de achteras voor zijn rekening neemt. Het totale vermogen van de XC90 T8 komt met een magische rekensom op een totaal van 407 pk / 640 Nm. Daarmee tikt de meer dan 2.300 kg zware Zweed in 5,6 seconden de 100 km/u aan terwijl de topsnelheid 230 km/u bedraagt. Het officiële verbruik bedraagt 2,1 liter benzine per 100 km of een CO2-uitstoot van 49 km. Ons testverbruik lag wel heel wat hoger (ongeveer 8 liter). Met een kleine brandstoftank van 50 liter is dat wel nefast voor het rijbereik. Beter dan 350 km à 400 km met een volle tank deden we niet.

Zuiver elektrisch zou je met de 9,2 kWh lithium-ion batterij tot 40 kilometer ver moeten geraken, in de praktijk haalden we slechts 32 km. Snel terug opladen is de boodschap en dat gaat behoorlijk vlot. Afhankelijk van de laadkabel en het laadpunt duurt het 2 tot 6 uur. Je hoeft trouwens niets te vrezen, lokale milieuhooligans of ander schorremorrie kunnen de laadkabel niet verwijderen wanneer de wagen gesloten is.

Zuiver elektrisch rijden is nog steeds iets bijzonders, zeker wanneer je ergens – 100% geruisloos – arriveert met je grote SUV! Afhankelijk van je noden kan je de XC90 T8 verplichten om elektrisch te rijden of enkel de benzinemotor te gebruiken, maar evengoed kan je de slimme Zweed zelf alles laten beslissen. Elke rit de navigatie instellen loont in dat geval meer dan ooit de moeite. Op een traject met veel snelwegkilometers spaart hij op die manier z’n energie voor de laatste stedelijke kilometers. Een sportieve instelling is ook aanwezig maar na de eerste twee vlotte bochten besef je dat de zware T8 Twin Engine Plug-in Hybride een andere roeping heeft, namelijk je comfortabel en in alle rust van A naar B te brengen.

Volvo staat nog steeds synoniem voor veiligheid, zo ook de XC90! Zo krijgt hij onder meer een speciale staalconstructie mee voor de derde zitrij optimaal te beschermen, net zoals de energie-absorberende achterbumper. Verkeersborden worden ook perfect herkent net zoals de veiligheidsgordels worden aangespannen wanneer de SUV van de weg dreigt te raken. Maar zover moet het helemaal niet komen dankzij elektronische beschermengelen als City Safety (automatisch remsysteem). Volvo ijvert voor géén enkel zwaar/dodelijk slachtoffer met hun wagens tegen 2020 en wil daar dan ook tijd en energie in investeren. Nog een interessant hulpmiddel – zeker in Vlaanderen – is de Queue Assist waarbij de XC90 met de adaptieve cruisecontrol semi autonoom kan rijden, sturen en remmen in de file. Het serieuzere offroadwerk zouden we links laten liggen met de XC90 T8, de aanwezige vierwielaandrijving is er geen van mechanische aard.

De Volvo XC90 kan vanaf €52.600 de jouwe zijn (D4 FWD) maar voor de T8 Twin Engine moet je toch nog wat doorsparen. Minstens €80.700 ben je kwijt. Maar dan mag je wel gratis kiezen uit 5 of 7 zitplaatsen gaat en uit Momentum, Inscription of R-Design. Onze testwagen kreeg nog voor een kleine 6.000 euro aan extra opties mee. Maar laat het een geruststelling zijn, de prijs/optiepolitiek bij Volvo is iets aangenamer dan bij de Duitse concurrenten. Goedkoop zal het wel nooit worden. Wil je écht VIP luxe en premium comfort, dan is er voor minimaal €124.450 nog de XC90 T8 Excellence!

Vijf jaar geleden was je voor een groene SUV sowieso aangewezen tot Lexus, vandaag de dag is er een ruim aanbod aan krachtige en luxueuze hybride gezinswagens. De XC90 T8 moet opboksen tegen de Mercedes GLE500e (vanaf €77.198 – 78 g/km CO2), BMW X5 xDrive40e (vanaf €73.950 – 77 g/km CO2) en Audi Q7 e-tron (vanaf €84.110 – 48 g/km CO2). Ook Porsche heeft twee interessante hybrides in het gamma, wie écht elektrisch wil SUV’en kan bij Tesla terecht voor de unieke Model X.

Conclusie

Eerder doopten we de gloednieuwe Volvo XC90 SUV tot ideale gezinswagen dankzij zijn sympathieke uitstraling, Zweedse sfeer, comfortabel weggedrag en heerlijk ruim/praktisch interieur. Met de T8 Twin Engine plug-in hybride voeg je nog een bijzonder efficiënte viercilinder toe aan dat geheel. Op papier voorzien van zéér interessante prestatiecijfers en daarmee trekt hij direct de aandacht van je fleetmanager of boekhouder. Om die cijfers in de praktijk te kunnen benaderen moet je jezelf wel verplichten om de Volvo frequent aan de stekker te hangen. De keerzijde van de groene T8 gedachtegang is het beperkte rijbereik en het riante meergewicht tijdens het (dynamisch) rijden en bij flukse remmanoeuvres. Reden temeer om je Volvo XC90 T8 Twin Engine gewoon te gebruiken waarvoor hij dient: rustig van A naar B waften in alle luxe en comfort!

Overzicht:

+ Strakke verschijning het straatbeeld

+ Sterk merkimago

+ Gigantisch ruim interieur (véél ruimte + laadvolume)

+ Fiscaal godsgeschenk (48 g/km CO2!!)

+ Comfort

+ Snelle laadtijd, zelfs met 230V stopcontact

+/- Enkel zuinig met frequent opladen

– Stevig gewicht + serieuze afmetingen

– Niet goedkoop

– Artificieel stuur/remgevoel

– Teleurstellend brandstoftank/rijbereik (50 liter – 350 km in de praktijk)

Tekst & Foto’s: Benjamin Van Maldergem