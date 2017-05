Speciaal voor de Belgische en Luxemburgse markt komt BMW met twee gelimiteerde reeksen van de M3 Berline en M4 Coupé!

Onder de noemer ‘BMW M Special Series’ komt de Duitse premiumconstructeur uit München met een Avus en Telesto special edition richting onze contreien. Deze wagens krijgen een geslaagde combinatie van BMW Individual Special Request mogelijkheden, af fabriek opties en BMW M Performance accessoires. De leukste daarvan is de Competition Pack waarbij de 3.0-liter TwinPower Turbo een gezonde 450 pk en 550 Nm levert.

De basis voor deze special editions vinden we in de catalogus van de Individual Special Request koetswerkkleuren, zijnde Grigio Telesto (grijs) en Avusblau (donkerblauw). De BMW M4 Coupé TELESTO konden we overigens al ontdekken op het Autosalon van Brussel. Binnenin koos BMW voor contrasterende stiknaden en veel koolstofvezel.

Slechts twintig exemplaren van de BMW M3 Telesto en M4 Coupé Telesto zullen er gebouwd worden, van de M4 Coupé Avus worden er dat slechts tien! Deze vijftig exclusieve M modellen kunnen vanaf nu besteld worden in het BMW dealernet waar ze je ook kunnen verder helpen met de exacte vanafprijs!

Lees hier onze rijtest met de BMW M3 Berline!

Lees hier onze rijtest met de BMW M4 Coupé Competition!