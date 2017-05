More money, more power: het Competition Package pepert de prestaties van de BMW M3 Berline & M4 Coupé.

Het lijkt wel mode in de autowereld om de optielijst van exclusieve sportwagens aan te vullen met een extra performance upgrade. Mensen die het geld hebben om de ‘basis’ versie te kopen, hebben het er immers meestal wel voor over om meteen wat extra geld op tafel te leggen. Aan de bar wil je toch kunnen zeggen dat het de “snellere” versie is? Met de hete adem van steeds sneller wordende concurrenten in de nek is ook BMW dit pad ingeslaan en bieden ze sinds begin 2016 het Competition Package aan voor de M3 Berline, M4 Coupe en M4 Cabrio. Niet gelimiteerd zoals de peperdure M4 DTM Champion Edition of M4 GTS, maar beschikbaar voor elke klant die zijn geliefde M-bolide meteen als gepeperde variant ambieert.

Voor de stevige meerprijs van 7.425 euro krijg je naast een bescheiden vermogensboost van 19 pk – die niemand in realiteit zal voelen – ook enkele andere upgrades. Zo werden de rijmodi onder handen genomen, krijg je een stevigere set-up van de ophanging, een rauwer klinkende uitlaat en werd het uiterlijk subtiel gepimpt. Wie leidt aan het Knokke-Le Zoute syndroom geeft er vermoedelijk geen jota om, maar wij proberen toch even uit te vissen of het Competition Package deze toeslag van een kleine 10% bovenop de catalogusprijs effectief wel waard is.

Om beginnen bij het begin: neen, voor de extra paarden uit de M-stal hoef je het niet te doen. Aan de toog klinkt 450 pk voor sommigen beter dan 431 pk en op papier krijg je inderdaad een nul-naar-honderd in 4,0 in plaats van 4,1 seconden, maar in realiteit zal je behoorlijk professionele meetapparatuur moeten meeslepen om dat subtiele verschil te duiden. Het motorkoppel blijft met 550 Nm hetzelfde en beschikbaar over eenzelfde toerenband, een weetje voor connaisseurs is daarentegen dat het piekvermogen hier wordt behaald bij 7.000 rpm zijnde 300 omwentelingen vroeger. De M4 Competition voelt samengevat dus niet sneller noch trager, maar over de performantie van deze allround sportwagen werd de laatste 30 jaar allesbehalve geklaagd.

De gewijzigde programmatie van de rijmodi zal je mogelijks wel voelen, tenminste als je kan vergelijken. Comfort voelt bij de Competition eerder aan als Sport in basisuitvoering, Sport correspondeert met Sport+ en de nieuwe Sport+ is het speelveld van de hardcore bandenverslinder. Er is dus een verschil, maar zonder storend te zijn. Zeker in combinatie met de zeventraps M-DCT automaat rijd je nog zonder problemen discreet in Comfort-modus door de stad. Vanaf Sport zullen meer hoofden omdraaien gezien de M Sportuitlaat daarmee tot leven lijkt gewekt. Deze klinkt een stuk rauwer dan het exemplaar op de standaard M4 en is voor omstaanders – Groen partijleden niet ingerekend – uiterst entertainend, maar de bestuurder zelf zit jammer genoeg opgescheept met een synthetische, eentonige, door audio versterkte soundtrack. Allesbehalve het typerende geluid dat je van een reihensechser zou verwachten. Op dat vlak doet de kleinere M2, die we onlangs aan de tand voelden, een stukje beter.

De grootste reden echter waarom we zelf, moesten we het geld hebben, toch voor het Competition Package zouden gaan, ligt onderhuids. Stijvere veren (+15%), opgewaardeerde dempers, aangepaste anti-roll bars en tot slot een gewijzigde programmatie van deze adaptieve M-ophanging zorgen ervoor dat de M4 Competition in alle modi een stuk gewilliger aanvoelt. Maar ondanks steviger, lijkt de set-up beter met oneffenheden te kunnen omgaan en blijft de M4 in Comfort- modus toch voldoende comfortabel. Beschik je dan weer over een gladgestreken asfalt of zelfs circuit, dan zal je de directere respons van het chassis enorm weten te appreciëren. Het stuurgevoel zelf voelt misschien wat artificieel zwaar aan, maar is door een bril van dit era bekeken nog steeds van de betere soort. Ook de lichtgewicht sportzetels zitten als gegoten en tot slot wisten we de (optionele) carbon-keramische remschijven te respecteren. En dat zeggen we goed, want niet opgewarmd houd je best rekening met een langere remafstand. Eens op temperatuur daarentegen zijn ze zó grijpgraag en opvallend fijnmazig te doseren.

In zomerse omstandigheden schuilen deze joekels van schijven bij de Competition achter exclusieve 20-inch velgen met heerlijk agressief design, maar wij moesten het jammer genoeg doen met een winterse set-up. Heel jammer, want wat extra temperatuur en warm 265/30 ZR20 rubber vooraan maar vooral 285/30 ZR20 rubber achteraan zijn nodig om alle pk’s efficiënt op het wegdek over te zetten. De winterbanden in combinatie met de soms abrupte krachtoverdracht sturen het DSC voortdurend in overdrive. En hoewel het op een circuit al eens leuk kan zijn om wijd te gaan, heb je dat liever niet als het ongewenst bij een oprit van de autosnelweg gebeurt. Natuurlijk helpt het om de rechtervoet wat te lichten, maar in deze M4 wil je vanzelfsprekend elke pk op stang jagen.

Conclusie

Neen, voor de zwarte accenten in badges en grille, het exclusieve koetswerkkleur, de M-striping in de gordels of minuscule vermogensupgrade moet je de extra 7.425 euro bovenop de basisprijs van 81.200 euro niet neertellen. Toch vinden we de M4 Competition upgrade zijn geld waard door zijn voelbaar gewijzigde ophanging. Ondanks de extra stevigheid worden oneffenheden beter verteerd en geniet je op een gladder wegdek meteen van de extra dosis respons. Bovendien zijn de 20-inchers (niet op deze testwagen dus) echte eye-catchers en is de M sportuitlaat een kers op de taart (voor omstaanders).

Overzicht

+ Plezier met grote P

+ (Opgewaardeerde) adaptieve M-Ophanging

+ Rauwere uitlaat

– Artificiële, audio-versterkte soundtrack binnenin

Tekst & Foto’s: Tim De Baets