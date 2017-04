Autosalon Brussel 2017 live: Ford (Paleis 6)

Bekijk hier alle interessante bezienswaardigheden van Ford op het Autosalon van Brussel!

Stoere SUV’s tieren welig bij Ford op het Autosalon. De compacte EcoSport heeft zijn plek intussen veroverd, de Kuga zit in het nieuw (strakke grille, modern infotainment en handige rijhulp) terwijl de EDGE nieuwkomer nog wat onwennig naar de gunst van het Belgische cliënteel moet vragen. Echte avonturiers gaan gewoon voor de nieuwe Ranger.

Sportiviteit krijgen we van de Blauwe Ovaal in Brussel met een special edition van de Mustang, een sportwagen die het in België bijzonder goed doet net zoals de magistrale Focus RS. Luxe vinden we terug onder de Vignale vlag met een aangepaste S-Max, Mondeo en Edge SUV. Voor de nieuwe Fiesta moet je nog even geduld hebben..

Lees hier enkele interessante Ford rijtesten:

