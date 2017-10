Officieel: BMW X2 (2017)

Met de nieuwe X2 heeft BMW nog een Sports Activity Coupe in haar gamma, een sportieve lifestyle variant van de X1 crossover!

Na de X2 Concept was het vrij duidelijk dat ze in München zeer serieus aan het nadenken waren over een X2 Sports Activity Coupe die zich boven de X1 zou nestelen. Dezelfde lifestyle strategie gebruikte BMW ook reeds bij de X4 (op basis van de X3) en X6 (op basis van de X5), anno 2017 draait het bijna volledig om SUV’s! Tegen maart 2018 moet de BMW X2 bij de dealers staan maar op het Autosalon van Brussel zal je hem al kunnen zien, per direct de eerste Europese première voor ons nationaal autofestijn.

Zijn karaktervolle design combineert de robuustheid van een BMW X-model met de atletische potentie van een coupé. Op die manier introduceert BMW zelf de X2 en daarmee zeggen ze dat de X2 een pak expressiever en sportiever voor de dag zal komen dan de technisch gerelateerde X1.

Daar rekenen ze op een strakke grille met de vernieuwde trapeziumvormig BMW neus (“nieren”) die optioneel voorzien is van Full LED lichtblokken, subtiele spoiler, dubbele uitlaat en hoekige wielkasten. Wie wat meer budget heeft kan zich hier van harte uitleven met unieke contrasterende accenten, drie nieuwe koetswerkkleuren (Galvanic Gold, Sunset Orange en Misano Blue) en lichtmetalen 17″ tot 20″ velgen. Steevast prijkt er een BMW logo op de C-stijlen achteraan, kwestie om de laatste twijfels bij je buurman weg te halen.

Binnenin is het verschil met een X1 minder zichtbaar al is dat zeker geen straf. Voor het eerst kan je kiezen voor geperforeerd Dakota-leder in Magma Red en de Micro Hexagon-stof Anthracite/Alcantara combinatie in Black met M-bies en gele contrasterende stiksels. De Black Panel tellerpartij, grote bekerhouders in de deur, 470 liter bagageruimte in de koffer en kwalitatieve afwerking zijn standaard bij de X2, voor alle andere gadgets en nieuwigheden moet je bijbetalen. Denk hier aan de nieuwste versie van de BMW ConnectedDrive / BMW Connected, intelligente Voice Control, 8,8″ iDrive Control Display infotainment, … De full color head-up display is een primeur voor het segment aldus de blauw-witte premium autoconstructeur!

Bij de lancering zal deze X2 SAC te verkrijgen zijn met één benzinemotor en drie diesels, respectievelijk de sDrive20i (192 pk), sDrive20d (190 pk), xDrive20d (163 pk) en xDrive25d (235 pk). Bij deze versies zit schakelen er niet meer in, zo krijgen de diesels een 8-traps Steptronic automaat mee terwijl de benzinemotor het moet stellen met 7-traps variant met een sportievere inborst.

Begin 2018 zal BMW het motorengamma uitbreiden met ondermeer de sDrive18i driecilinder (140 pk) met manuele versnellingsbak met zes verzetten en xDrive20i (192 pk) en sDrive18d / xDrive18d (150 pk) viercilinders.

Een Belgische prijs van de BMW X2 is op dit moment nog niet beschikbaar, we gaan er vanuit dat deze iets hoger zal liggen dan de 30.600 euro die ze voor de X1 vragen!