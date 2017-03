Officieel: Skoda Vision E Concept (2017)

Met de Vision E Concept hint Skoda naar een elektrische toekomst én een SUV Coupé)!

Na de Vision C Concept en Vision S Concept die evolueerden in respectievelijk de Octavia/Superb en de Kodiaq SUV komen de Tsjechen nu met een geëlektrificeerde designpreview naar aanleiding van het Autosalon van Shanghai. Deze vierwielaangedreven e-avonturier heeft 300 pk ter beschikking en kan 500 km ver geraken. Tegen 2025 zou Skoda graag vijf zuiver elektrische wagens in het gamma opnemen terwijl er ook gedacht wordt aan plug-in hybrides. Zo moet er in 2019 een Superb met stekker terug te vinden zijn bij de lokale dealer.

De strakke vormgeving van de Vision E Concept geeft ons ook een mooi beeld van de toekomstige Kodiaq coupé. Wat eerst nog werd afgedaan als roddels lijkt nu toch werkelijkheid te worden, in ruil voor een stoere koetswerkbouw met aflopende daklijn wil Skoda dus wat binnenruimte opofferen. Naast de elektrische toekomstplannen en uitbreiding van het Kodiaq gamma laat Skoda ook weten dat sterk inzetten op (semi) zelfrijdende wagens wat in de komende jaren moet doorsijpelen naar het tastbare gamma.