Officieel: Skoda Rapid (Spaceback) facelift (2017)

Na een subtiele facelift voor de compacte Citigo komt Skoda ook met een kleine opfrisbeurt voor de Rapid en Rapid Spaceback.

Bij Skoda zitten ze niet stil, sinds de onthulling van de langverwachte Kodiaq SUV kwamen ze bijna onophoudelijk met nieuwigheden naar buiten. Dat die nieuwigheden eerder aan de subtiele kant zijn zien we graag door de vingers, de toekomstige eigenaar profiteert sowieso van de geleverde arbeid.

De Rapid en praktische Rapid Spaceback spelen voor Skoda in het C-segment, met de facelift moet dat een stuk sympathieker gebeuren dankzij nieuwe bumpers, LED dagrijverlichting en optioneel Xenon’s. Met chroom accenten, nieuwe velgen en zwarte lichtblokken kan je leuke configuraties maken aldus Skoda.

Binnenin ging de interieurkwaliteit er op vooruit met stevigere deurpanelen, een opgekuist dashboard en een andere vormgeving voor de verluchting/airconditioning. Aan binnenruimte had je sowieso geen tekort in de Skoda Rapid (Spaceback) en dat is hier nog steeds het geval. De facelift schenkt deze Tsjech ook veel meer (optionele) luxe met ondermeer een WiFi-hotspot en smartphone connectiviteit (SmartLink+, Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLinkTM en SmartGate!). Standaard krijg je nu ook Bluetooth en twee extra USB poorten (achterin).

De introductie van de 1.0-liter TSI is misschien wel het grootste nieuws, net zoals bij de recent geteste Up! vervangt deze de 1.2 TSI. De nieuwe driecilinder is te verkrijgen met 95 pk of 110 pk, daarnaast kan je ook nog kiezen voor de 1.4-liter TSI (125 pk), 1.4-liter TDI (90 pk) of 1.6-liter TDI (116 pk).

Begin maart zien we de nieuwe Skoda Rapid en Rapid Spaceback op het Autosalon van Genève, later dit jaar duikt hij ongetwijfeld op bij jouw favoriete Skoda concessiehouder!