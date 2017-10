Volvo’s Polestar zet (sterk) in op elektrische sportwagens

Dankzij een investering van meer dan 640 miljoen euro zal Polestar, de sportieve divisie van Volvo, de komende jaren een breed gamma van elektrische (sport)wagens lanceren.

Momenteel kan je bij de gespecialiseerde Volvo verdeler een babyblauwe S60 / V60 Polestar terugvinden, een 367 pk sterke topversie van de huidige Zweedse middenklassers. Voor de recente nieuwigheden voorziet Polestar eveneens een meer sportieve afstelling (motorrespons, gaspedaal, stuurgevoel, …) maar échte pk monsters laten ze aan zich voorbij gaan.

Volvo gooit het nu over een volledig andere boeg met Polestar, dat zou zich “zelfstandig” richten op elektrische (sport)wagens. In de komende jaren moet dat resulteren in een strakke coupé, een compacte(re) berline en een SUV, een gamma dat inderdaad sterk gelijkloopt met Tesla. Polestar gaat wel (nog) niet zo ver als de Amerikaanse pionier, zo kiest Polestar voor een hybrideconfiguratie waarbij een elektromotor de benzinemotor bijstaat.

Na de feitelijke lancering van het (sub)merk gaat Volvo nu werk maken van de bouw van een state-of-the-art productiefaciliteit in Chengdu, China. Met China als drijvende kracht achter de elektrificatie van de wereldwijde auto-industrie, gaat Polestar voorop in de ontwikkeling van de nieuwe technologie, hybride’s en connectiviteit.

Tegen medio 2019 moet de eerste Polestar bij de dealer staan!