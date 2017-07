Officieel: Hyundai i30 N hot hatch (2017)

Het duurde een poos maar Hyundai heeft met deze i30 N nu eindelijk die langverwachte – en veelbelovende – hot hatch in het aanbod zitten!

Al enkele jaren praat – lees: droomt luidop – Hyundai van een sportief model dan kan wedijveren met de Europese toppers zoals de Golf GTI, Mégane RS, Focus RS en consorten. Na de onthulling van de nieuwe generatie i30 werd duidelijk dat de Koreanen alles uit de kast gingen halen voor hun eerste high performance model, de Veloster Turbo en Genesis Coupé even achterwege gelaten.

Tijdens de twee laatste edities van de slopende 24u van de Nürburgring nam Hyundai alvast deel met een prototype om de duurzaamheid van de i30 N op punt te stellen, nu komen ze naar buiten met alle details, prestatiecijfers en duidelijk beeldmateriaal. Op het Autosalon van Frankfurt zal de i30 N staan pronken, een Belgische lancering is voorzien op het Autosalon van Brussel in januari 2018.

Een hot hatch als deze geniet uiteraard van een sportieve uitstraling, daarvoor zorgt de scherpe grille, blitse 18″ of 19″ velgen met rode remklauwen, een dubbele uitlaat en spoiler mét een driehoekig remlicht. Naast de typerende babyblauwe koetswerkkleur van het succesvolle WRC team zijn er nog andere mogelijkheden voorhanden, steeds in combinatie met contrasterende rode en zwarte accenten. Binnenin vinden we heel veel alcantara, chroom details en strakke sportzetels, de praktische eigenheid van de vijfdeurs i30 blijft behouden met een ruime achterbank en handige koffer.

Onder de motorkap ligt er een 2.0-liter turbobenzine viercilinder met 250 pk of 275 pk (i30 N Performance) en maximaal 353 Nm, steeds gekoppeld aan voorwielaandrijving en een manuele versnellingsbak met zes verzetten. De nul-naar-honderdsprint is voorbij in 6,4 of 6,1 seconden, bij 250 km/u bereik je de gezonde topsnelheid.

Een stevige brok vermogen en sportieve looks zijn één ding, Hyundai spaarde kosten noch moeite om de i30 N ook écht sportief te laten rijden. Behalve de aanwezigheid van een operationele testcentrum nabij de Nurburgring en een snel WRC team werd voormalig BMW M hoofdingenieur Albert Bierman aan het werk gezet. De Hyundai i30 N kreeg op die manier een verlaagd sportonderstel, instelbare dempers (ECO, Normal, Sport, N en Individual), rev matching, launch control, een regelbaar uitlaatsysteem (inclusief krachtige soundtrack) en een elektronisch sperdifferentieel vooraan. Tezamen moet dat allemaal zorgen voor een stevige dosis – dagdagelijks bruikbaar – rijplezier en daardoor minder maniakaal gericht op rondetijden en prestatiecijfers.

Een prijskaartje volgt later maar we hebben een lichtblauw – #tadumtss – vermoeden dat die rond de 31.000 euro zal liggen, niet toevallig de richtprijs van de eerdergenoemde concurrenten. Op termijn zullen er nog N varianten volgen binnen het bestaande gamma.

Wanneer mogen we met de i30 N rijden Hyundai?