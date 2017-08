Video: Hannes Coudenys test de Jaguar F-Type SVR

Het leven zoals het is: de 575 pk sterke – én luidkeelse – Jaguar F-Type SVR!

Op de gelimiteerde Project 7 na is de F-Type SVR de topversie van Jaguar’s sportiefste aanbod. Motorisch gaat hij verder op de reeds krachtige F-Type R, de 5.0-liter V8 levert in geval van de SVR maar liefst 575 pk en 700 Nm die allemaal richting de achteras vloeien. Zelf schakelen is hier niet nodig, dat doet de supersnelle 8-traps ZF automaat voor jou.

In ruil voor 141.130 euro kan je bij de lokale Jaguar verdeler een bestelbon tekenen voor zo’n F-Type SVR Coupé, voor de dakloze F-Type SVR Convertible ben je hoe dan ook 148.230 euro kwijt. Praktisch en zuinig zijn niet de meest toepasbare eigenschappen van deze blitse Brit, wél geniet je ten volle van een prachtig design, intens rijplezier en o-zo-verslavende soundtrack!

Hannes Coudenys, Mister #LikeMyRide en gerenommeerde Youtube vlogger, legde voor ons z’n F-Type SVR avontuur vast op camera.