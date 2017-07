Poll: Audi RS5 vs BMW M4 vs Mercedes-AMG C63 S

Welke snelle Duitser geniet jouw voorkeur?

De Audi A5, BMW 4-Reeks en Mercedes C-Klasse Coupé mogen gerust aanzien worden als dé referentie in hun segment, naast een ijzersterk merkimago kunnen ze allemaal terugvallen op potente motoren, een blitse uitstraling en premium afwerkingsgraad (inclusief prijskaartje). Nog leuker wordt het als je kan kiezen voor de sportiefste uitvoeringen, voorzien van respectievelijk een RS, M of AMG badge achterop.

Zo zijn de RS5 Coupé, M4 Coupé en C63 AMG Coupé qua dynamische uitstraling behoorlijk aan elkaar gewaagd, toch pakken ze het op motorisch vlak allemaal ietwat anders aan. De RS5 Coupé is de meest recente van het gezelschap en rekent op een 2.9-liter V6 met 450 pk en 600 Nm terwijl de M4 Competition een 3.0-liter zes-in-lijn in het vooronder heeft liggen met 450 pk en 550 Nm. De (knotsgekke) premiumconstructeur uit Stuttgart lepelt dan weer een 4.0-liter V8 met 510 pk en 700 Nm in de C63 S Coupé! Prijsmatig ben je genoodzaakt om minimaal €81.312 (C63), €82.600 (M4) of €85.400 (RS5) te investeren, toch zal je bij je droomkeuze nog het nodige extra budget moeten voorzien op vlak van gadgets, rijhulpsystemen en personalisatie..

In dit segment wil je graag de snelste zijn, al kan je dat ook op verschillende manieren interpreteren. Onze Britse collega’s van CarWOW trokken richting een lange strook asfalt en zochten uit welke snelle Duitser je moet kiezen om de snelste te zijn! Kiezen is hoe dan ook verliezen..

Audi RS5 Coupé vs BMW M4 Coupé vs Mercedes-AMG C63 S Coupé Audi RS5 Coupé

BMW M4 Coupé

Mercedes-AMG C63 S Coupé View Results