Video: Carfection test de nieuwe Porsche 911 (991.2) GT3

Komt er iets dichter bij de perfectie qua straatlegale cirtuitwagens dan de Porsche 911 GT3?

Voor diegene die graag dagdagelijks met racewagens in contact komt is de 911 GT3 een perfecte oplossing. Verre van comfortabel, zuinig, praktisch en de isolatie is ook niet wat het zou moeten zijn maar het lukt wel perfect om je in het openbaar van A naar B te verplaatsen met een ongelooflijke glimlach. Wanneer de bochten elkaar wat sneller opvolgen en er is ruimte om het prestatiepotentieel volledig aan te spreken verbaast deze Porker vriend en vijand, toch is de nieuwe versie misschien nog beter!

De vernieuwde 911 GT3 (991.2) krijgt de atmosferische 4.0-liter flat six van de R over, optioneel kan je de PDK automaat inwisselen voor een manuele versnellingsbak. Maar liefst 500 pk en 460 Nm vloeien er richting de achteras, met behulp van de nieuwe achterwielsturing moet de precisie, stabiliteit en wendbaarheid nog beter zijn dan ervoor.

Overtuigd van de dynamische kwaliteiten? Verzamel dan minimaal €156.670,80 én rep je naar de dichtstbijzijnde Porsche Centre in België.