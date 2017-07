Video: EVO test de McLaren 570S Spider

In het zonnige Barcelona mogen de happy few alvast even proeven van de McLaren 570S Spider!

Een van die happy few is Steve Sutcliffe, een sympathieke Brit die na een korte carrière elders nu terug is bij het gerenommeerde EVO Magazine. Om zijn blijde intrede te vieren mocht Steve richting Spanje voor een eerste – intense kennismaking – met de dakloze 570S Spider, geen ondraaglijke taak als je het ons vraagt.

Dankzij de supersterke koetswerkbouw uit koolstofvezel ligt de Spider slechts enkele kg’s meer (46 kg om precies te zijn) in de weegschaal ten opzichte van de reguliere 570S Coupé, dit te behoeve van veiligheid. De prestatiecijfers blijven eveneens identiek waardoor je bijna niet meer moet twijfelen als je in een warm(er) klimaat leeft, de 3.8-liter V8 levert 570 pk en 600 Nm. Slechts 15 seconden neemt het openen en sluiten van het dak in beslag en dan kan je nog beter genieten van de krachtige soundtrack.

Bij McLaren Brussels vragen ze minimaal €212.425 voor deze 570S Spider, dat is een dikke 20.000 euro meer dan ze voor de 570S Coupé vragen.

Wat EVO mag, mag de rest van de elite (en Youtube allstars) ook uiteraard