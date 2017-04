Volg Alfa Romeo in de Targa Florio 2017

Abarth en Alfa Romeo spelen dit jaar een prominente rol in de Targa Florio, de oudste en ook meest legendarische rally ter wereld!

Terwijl de Mille Miglia onder de meeste autoliefhebbers wel goed gekend is – met dank aan toppers zoals Stirling Moss, Campari en Pintacuda – is er daarnaast ook nog een andere befaamde Italiaanse uithoudingswedstrijd. Tussen 1906 en 1977 vond de Targa Florio jaarlijks plaats in Sicilië, later werd ze vervangen door de Targa Florio Rally. Porsche haalde er zelfs de boter voor de Targa benaming van hun cabrio-met-glazen-dak gezien de vele overwinningen, erna sieren voornamelijke Italiaanse automerken zoals Alfa Romeo, Ferrari, Lancia en Maserati op de erelijst.

Sinds kort is de Targa Florio terug als vintage classic event waarbij beeldschone – en tegelijk peperdure – bolides die zich aan het uitdagende parcours wagen. De merken Abarth en Alfa Romeo zijn de twee hoofdsponsors van deze 2017-editie en daardoor goed vertegenwoordigd onder de deelnemers. Dit zowel met de nieuwste parels uit het gamma als de oudste modellen onder toezicht van FCA Heritage. Deze gespecialiseerde divisie is verantwoordelijk voor de certificatie, valorisatie en restauratie van de FCA merken, tot groot jolijt van verzamelaars over heel de wereld.

De 101ste editie van de legendarische Targa Florio is op vrijdag 21 april van start gegaan in Palermo (Sicilië) en gaat door tot zondag 23 april. Dit evenement bestaat uit drie wedstrijden, de Targa Florio rally, de Historic Targa Florio rally en de Targa Florio Classic regulariteitsproef.

Dankzij diverse social media kanalen (volg #TargaFlorio op Instagram!) kunnen we het sportieve gebeuren vanop de eerste rij, Alfa Romeo beloofde ons op regelmatige tijdstippen van nieuw beeldmateriaal te voorzien!