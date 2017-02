Officieel: Audi RS3 Sportback facelift (2017)

De Audi RS3 Sportback krijgt een logische update na de introductie van de RS3 Berline!

Op het Autosalon van Parijs stond er in 2016 voor het eerst een RS uitvoering van de A3 Berline, per direct goed voor 400 pk en 480 Nm. De RS3 Sportback zou deze vermogensupgrade op een dag ook meekrijgen en naar aanleiding van het Autosalon van Genève in maart acht Audi de tijd nu rijp daarvoor. Naast krachtiger (+ 33 pk / + 15 Nm) is de potente 2.5-liter TFSI vijfcilinder ook nog eens lichter (- 26 kg)!

Dankzij de efficiënte quattro vierwielaandrijving en de sportieve ingesteldheid van de zeventraps automaat met dubbele koppeling kan je in 4,1 seconden de 0-100 km/u sprint voltooien. De topsnelheid werd voor de veiligheid vastgelegd op 250 km/u. Grijpgrage remschijven in maatje 310 mm staan paraat voor de veiligheid, wie frequent op het circuit zal vertoeven met zijn/haar RS3 Sportback kan opteren voor ceramische remschijven.

Designmatig gaat deze topversie van de Audi A3 familie verder op de laatste facelift. Naast een iets breder spoor voor- én achteraan krijg je sowieso 19″ lichtmetaal en LED dagrijverlichtijng mee, binnenin heerst er eveneens een sportieve sfeer met veel chroom, alcantara, koolstofvezel en contrasterende stiknaden!

Vanaf april kan je jouw RS3 Sportback gaan bestellen in het Audi dealernet, we vermoeden een vanafprijs van ongeveer 55.000 euro wat iets minder is dan de RS3 Berline.