Trailer: Top Gear seizoen 24

Zijn jullie klaar voor een nieuw seizoen – het 24ste alreeds! – van Top Gear?!

Na een verdienstelijke poging van het nieuwe Top Gear team werd er na het vorige seizoen wat gesleuteld aan het nieuwe concept. Host Evans ging eruit en Matt LeBlanc, Chris Harris and Rory Reid zullen zich opnieuw meer gaan focussen op de essentie van Top Gear. Dat is nog steeds auto’s, auto’s en auto’s, bij voorkeur in een leuk concept of extreme uitdaging.

Wie goed kijkt ziet alvast een 1.036 pk sterke Ferrari LaFerrari FXX-K diagonaal gaan terwijl de Aston Martin DB11 wat last heeft van de lokale arm der wet. De extreme Avtoros Shaman offroader komt dan weer oog in oog te staan met naakte toeristen in Kazakhastan..

Binnenkort op BBC2 én zeer kort erop op ’t internet!