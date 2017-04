Autosalon Brussel 2017: Jeep line-up

SUV’s bij de vleet op de stand van Jeep op het 95ste Autosalon van Brussel.

Lees hier alles over het Autosalon van Brussel 2017!

Wie Jeep – JEEP volgens de marketingdienst – zegt, zegt natuurlijk SUV’s. En met SUV’s bedoelen we échte terreinwagens die niet vies zijn van wat modder, sneeuw of zand. Bij voorkeur opteer je dan voor vierwielaandrijving maar in 2016 konden we zelf ondervinden dat zelfs de voorwielaangedreven Renegade tot veel in staat is!

In Paleis 5 vinden we het volledige Jeep gamma dan ook terug, gaande van de compacte Renegade tot de prestigieuze Grand Cherokee, zonder daarbij de vernieuwde Cherokee en de iconische Wrangler te vergeten. Vorig jaar vierde het merk zijn 75ste verjaardag en daarom verwachten we opnieuw meerdere speciale series naar aanleiding van het Salon van Brussel 2017.