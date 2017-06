Officieel: Nissan X-Trail facelift (2017)

Nissan geeft de stoere X-Trail SUV een aantal subtiele aanpassingen zodat hij er weer even tegenaan kan.

Na de Nissan Qashqai facelift eerder dit jaar wordt nu ook de X-Trail onder handen genomen. De SUV krijgt wat meer présence aan de buitenkant door een grotere grille en modernere bumpers voor en achter. Daarnaast worden ook de lichten vervangen door wat meer eigentijdse exemplaren met de karakteristieke, hoekige dagrijverlichting die we eerder al op de huidige Nissan-modellen vonden.

De veranderingen blijven echter niet beperkt tot de buitenkant. Nissan heeft onder andere ook het stuur vervangen door een volledig nieuwe versie met een afgevlakte onderzijde, om het in- en uitstappen te vereenvoudigen. Verder komen er meer opties voor de interieurbekleding en kan de X-Trail nu ook besteld worden met zetelverwarming in de achterbank. Enkel de optionele derde rij in de 7-zitterversie kan niet verwarmd worden.

De vernieuwde X-Trail krijgt ook een aantal snufjes mee die je op de huidige versie nog niet kan vinden. Zo zal de achterklep—op de duurste versies—geopend kunnen worden door er met de voet onder te zwaaien en kan je de wagen laten uitrusten met Nissans ProPILOT systeem, een combinatie van rijhulpsystemen die ervoor zorgen dat de X-Trail semi-autonoom kan rijden.

Het motorengamma blijft hetzelfde na deze facelift. Enerzijds kan je dieselen met de 1.6-liter met 130 pk of de 2.0-liter met 177 pk, en voor zij die benzine verkiezen is er een 1.6-liter motor die 163 pk produceert. Een CVT-automaat is verkrijgbaar op de dieselmotoren.

De vernieuwde Nissan X-Trail zal in het najaar bij de dealer verschijnen.