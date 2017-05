Tom Boonen doet mee in de Volkswagen Fun Cup 2017

De gepensioneerde wielerheld Tom Boonen zal van 6 tot 9 juli deelnemen aan de aan de 25 Hours VW Fun Cup met Anthony Kumpen, Bert Longin en Ruben Van Gucht!

Recentelijk heeft voormalig wereldkampioen Tom Boonen een punt gezet achter zijn carrière als profwielrenner en daardoor heeft hij tijd om zich bezig te houden met andere (leuke) dingen. Meer thuis zijn en dichtbij familie en vrienden zijn hoort daar bij aldus de steeds goedlachse Boonen. Ook kan hij zich nu toewerpen op een van zijn andere passies, namelijk autosport!

We weten reeds dat Tom een voorliefde koestert voor blitse/snelle bolides, tijdens de aankomende editie van de 25 Hours VW Fun Cup (6-7 juli op Zolder) zal hij voor het eerst deelnemen tezamen met Anthony Kumpen (Europees NASCAR-kampioen!), Bert Longin en Ruben Van Gucht! De Belgian VW Club kreeg dit voor elkaar al moet Tom Boonen wel nog zijn racelicentie halen, iets wat hij per direct kan doen in eerste etappe op woensdag 7 juli.

De VW Fun Cup Evo3 van Boonen en Co zal voorzien zijn van de typerende Flower Power print én het #114 startnummer, een verwijzing naar het aantal gewonnen wielerwedstrijden! Desondanks de eerste kennismaking en de drukte op het circuit (130 deelnemers) verwachten we toch een mooie prestatie van Boonen, Kumpen, Longin en Van Gucht.

