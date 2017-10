Lamborghini verdubbelt productiecapaciteit

Met de komst van de Urus SUV moest Lamborghini een tandje bijsteken!

De befaamde fabriek van Lamborghini staat sinds mensenheugenis in Sant’Agata Bolognese, een uurtje van Milaan. Momenteel rollen hier de Huracan en Aventador in diverse uitvoeringen, volgend jaar komt er daar een sportieve SUV bij. Om dat allemaal in goede banen te leiden werd er stevig geïnvesteerd in Italië.

De verdubbeling van capaciteit (van 8.500 naar 17.000 stuks) en oppervlakte (van 80.000 naar 160.000 vierkante) maakt het voor Lamborghini mogelijk op zeer snel en doelgericht nieuwe productiemethoden en faciliteiten te integreren. Niet enkel komt er een nieuwe assemblagelijn, ook nieuwe kantoren en een state-of-the-art eindcontrole komt er bij. Buitenhuis moet er een nieuwe testbaan bijkomen met verschillende types ondergrond én een grote opslagplaats.