Officieel: Jaguar E-Type Zero (2017)

Jaguar lepelt een zuiver elektrische aandrijflijn in de iconische E-Type!

De Jaguar E-type – door niemand minder dan Enzo Ferrari ooit omschreven als ‘de mooiste auto ter wereld’ – combineert in deze Zero uitvoering zijn schoonheid met nuluitstoot. Dit (knotsgekke) project is het werk van de “Jaguar Land Rover Classic” afdeling die zich dagdagelijks inzetten om pareltjes uit het verleden gezond te houden. Officieel is dit slechts een concept maar een stille hint naar een F-Type met de I-Pace krachtbron is hiermee wel niet veraf..

Deze E-Type Zero is gebaseerd op een Jaguar E-Type Roadster Series 1.5 uit ’68 en zit dankzij de elektrische aandrijving (40 kWh) in slechts 5,5 seconden aan 100 km/u. Naast de elektromotor en LED lichtblokken krijgt hij tevens een moderner interieur. Met een volle batterij geraakt deze moderne versie van het Britse icoon ongeveer 270 km ver.