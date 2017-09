Officieel: Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo (2017)

Ook van de praktische Panamera Sport Turismo komt Porsche met een krachtige/zuinige Turbo S E-Hybrid (69 g/km CO2!) uitvoering.

In Zuffenhausen kan je al een tijdje een Panamera en Cayenne verkrijgen met de milieuvriendelijke S E-Hybrid plug-in uitvoering, handig meegenomen voor de ecologische bedrijfsleider. Omdat Porsche haar status als sportwagenbouwer alle eer aan wil doen kwam er daar ook een krachtige Panamera Turbo S E-Hybrid bij en die 680 pk / 850 Nm sterke motorisatie komt nu ook over naar de nieuwe Panamera Sport Turismo.

Opnieuw levert de 4.0-liter V8 op zijn beurt een gezonde 550 pk terwijl we het overige vermogen te danken hebben aan de elektromotor en slimme batterijen, zo zou je zelfs 25 à 49 km zuiver elektrisch kunnen rondrijden in de meest optimale omstandigheden. Dat is ook iets wat je boekhouder zou zeggen wat de Panamera Sport Turismo Turbo S E-Hybrid verbruikt slechts 3 liter benzine per 100 km en 69 g/km CO2! Aan het stoplicht neemt de befaamde sprint slechts 3,4 seconden in beslag (met Sport Chrono Pakket) en je kan snelheden boven de 300 km/u bereiken met deze praktische Duitser.

Een Belgische vanafprijs ontbreekt op dit moment maar we hebben een lichtblauw vermoeden dat deze rond de 188.000 euro zal schommelen. Premium performance plug-in hybrides hebben nu eenmaal een soortgelijk prijskaartje!