Preview: nieuwe Audi A7 Sportback (2017)

Dames en heren, dit is de nieuwe Audi A7 Sportback! Voor meer (en duidelijkere) beelden moeten we nog héél even geduld hebben..

Vandaag de dag een gloednieuw model uit de spotlights houden tot aan zijn onthulling is een onbegonnen zaak, zo zagen we de nieuwe Audi A7 reeds enkele keren passeren in camouflage-outfit. Op donderdag 19 oktober krijgen we alle informatie, knappe beelden en misschien zelfs direct bewegend beeld, op het Autosalon van Los Angeles (november 2017) haalt de Duitse premiumconstructeur het doek er voor het eerst af. Tegen maart 2018 krijgen we hem dan in Europa te zien op het Autosalon van Genève, kort erop staat hij in het dealernet.

We weten intussen dat de aankomende A7 Sportback op hetzelfde, lichtgewicht platform van de nieuwe A8 limousine zal staan. Grootste feature blijft hier de licht aflopende daklijn en vierdeurscoupé configuratie, de strakke looks, hoogwaardig interieur en vele gadgets van de nieuwe A8 tekenen ongetwijfeld present. Technisch deelt de A7 Sportback heel wat met de A6 Avant, ook op de nieuwste generatie daarvan krijgen we met de nieuwe A7 alvast een zéér goed beeld.