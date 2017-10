Video: Koenigsegg Owners Tour 2017

Tijdens de jaarlijkse Owner Tours bracht Koenigsegg dit jaar niet minder dan 19 bolides bij elkaar om het prachtige Zweden van dichtbij te ontdekken.

Christian Von Koenigsegg bouwt sinds 1994 aan zijn gelijknamige hypercars, in tegenstelling tot concurrenten zoals Bugatti, Ferrari en Lamborghini worden er jaarlijks slechts een handvol exemplaren gebouwd. Om dat select clubje goed te soigneren organiseren ze al enkele jaren een Owner Tour, na het succes van vorig jaar (15 deelnemers) kregen ze dit jaar zelfs 19 Koenigsegg’s bij elkaar in Zweden. Zelfs Stephan, ooit de eerste klant van Koenigsegg (een CC8S), was dit jaar present!