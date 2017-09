Officieel: Renault Megane RS (2017)

Na een lange mediacampagne zien we hier eindelijk de 280 pk sterke Renault Mégane RS in vol ornaat!

Na meer dan twee jaar wachten komt Renault nu naar buiten met hun langverwachte hot hatch, de Mégane RS topversie die zich boven de Mégane GT’s positioneert. De sportieve looks van de nieuwe Mégane RS maken per direct duidelijk dat het menens is voor deze snelle Fransman, voor wie twijfelt verwijzen we naar de blitse velgen, centrale uitlaat, subtiele spoiler en een grotere voorbumper. RS logo’s en de unieke dagrijlichten maken het geheel af net zoals een kleurrijke koetswerkkleur.

Onder de motorkap ligt de 1.8-liter turbobenzine viercilinder – uit ondermeer de Alpine A110 en vernieuwde Espace – die 280 pk / 390 Nm levert aan de voorwielen. De handgeschakelde versnellingsbak is standaard maar wie wil kan ook de EDC sportautomaat verkrijgen. Dankzij de 4Control vierwielsturing geniet je van extra stabiliteit op hoge snelheid en een betere wendbaarheid aan lagere snelheid.