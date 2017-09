Officieel: Porsche Cayenne Turbo (2017)

Ook van de nieuwe Cayenne SUV brengt Porsche een potente Turbo variant met een indrukwekkend sportwagenpotentieel.

De nieuwe Porsche Cayenne zit boordevol nieuwe gadgets, rijhulpsystemen en veiligheidsfeatures waardoor het luxueuze gevoel op die manier nog beter/sterker naar boven komt desondanks de beperkte visuele verschillen aan de buitenzijde. Dit allemaal zonder te raken aan de praktische en functionele inborst die de familiale SUV al twee generaties met zich meedraagt. Inclusief een behoorlijk magische (en premium!) merknaam.

Tot voor kort had je de keuze uit twee benzinemotoren, zijnde de 3.0-liter V6 met 340 pk of een 2.9-liter biturbo V6 met 440 pk, op het Autosalon van Frankfurt presenteerde Porsche per direct het (huidige) topmodel van de Cayenne. De Cayenne Turbo heeft een 4.0-liter V8 in het vooronder liggen met niet minder dan 550 pk en 770 Nm wat + 30 pk / + 20 Nm is ten opzichte van zijn voorganger.

Naast een imposante krachtbron voorziet Porsche eveneens een sportieve(re) afstelling van de Tiptronic S automaat, actieve dakspoiler, 21″ velgen, trapeziumvormige uitlaatmonden en de Porsche Traction Management (slimme vierwielaandrijving). In meest optimale omstandigheden – en met de juiste opties – kan je in 3,9 seconden aan 100 km/u zitten waarna je blijft accelereren als een bezetene tot aan 286 km/u. Helemaal niet slecht voor een SUV!

De Porsche Cayenne Turbo kan vanaf midden december van jou zijn vanaf €142.876,80!