Officieel: Kia Sorento facelift (2017)

Kia voorziet een deugddoende facelift voor haar grootste SUV, de Sorento!

Terwijl we in Europa onze focus nu vooral leggen op de compacte (en hippe!) Stonic crossover en Sportage SUV zouden we haast vergeten dat er ook nog een Sorento is. Bij Kia krijgt deze steevast zeven zitplaatsen mee én een zee van (interieur)ruimte terwijl de dieselmotor voldoende powerrr levert om avontuurlijk voor de dag te kunnen komen. Op het Autosalon van Frankfurt presenteren de Koreanen een opfrisbeurt.

Op visueel vlak zie je ondermeer een hertekende voor- en achterzijde, strakke koplampen en krijgen de achterlichten LED’s mee. De stoere ‘Tiger nose’ grille is tevens voorzien van extra chroom! In de catalogus staan er nieuwe 17″, 18″ en 19″ velgen plus Rich Espesso en Gravity Blue koetswerkkleuren. Kia voorziet voor het interieur betere (zachtere) materialen en een hertekend dashboard/stuurwiel terwijl het infotainmentsysteem terug “2017 waardig” is met ondermeer WiFi, realtime verkeersinformatie, Apple CarPlay / Android Auto ondersteuning, …

De 2.2-liter CRDi viercilinder turbo levert nog steeds 200 pk / 440 Nm maar laat de oude 6-traps automaat voor wat het is en krijgt een gloednieuw 8-traps exemplaar mee! De transmissie is geheel door Kia ontwikkeld en wordt geprezen door een soepele schakelgedrag en bijdrage aan een lager brandstofverbruik / CO2 uitstoot.

Naast een uitgebreide veiligheidsuitrusting (Drive Wise, Driver Attention Warning, Lane Keeping Assist, dynamische verlichting, …) krijgt de Kia Sorento nu ook een blitse GT-Line uitvoering. Deze oogt behoorlijk sportief dankzij onder andere mistlampen met vier LED puntjen, rode remklauwen, prominente instaplijsten, onderscheidende dubbele verchroomde uitlaatmonden en de obligatoire GT Line-badges.

Eind dit jaar verwachten we de vernieuwde Kia Sorento bij de verdelers, prijzen zijn er op dit moment nog niet.