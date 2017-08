Officieel: Ferrari Portofino (2017)

Verrassing van formaat, Ferrari brengt met de gloednieuwe Portofino een opvolger voor de California T mee naar het Autosalon van Frankfurt!

De meeste premières van de IAA hebben we reeds opgelijst maar nu mogen we daar een spiksplinternieuwe Ferrari bijrekenen, per direct een van de showtoppers in Frankfurt. De Ferrari Portofino is de opvolger van de California T die nog niet zolang onder ons is, toch is de tijd blijkbaar rijp voor een nieuwe generatie (en naamgeving). De Portofino blijft wel trouw aan het zomerse concept, namelijk een tweezitter cabrio (2+2) met een (elektrische) hardtop. Ideaal voor in een minder exotisch klimaat..

Desondanks de Portofino de instapper van Ferrari is zie je dat niet direct terug in de prestatiecijfers, zo levert de 3.9-liter V8 levert maar liefst 600 pk en 760 Nm. Goed voor een 0-100 km/u sprint in 3,5 seconden en een top van 320 km/u! Dit moet in combinatie met achterwielaandrijving en een sportieve automaat voor voldoende rijplezier zorgen.