Rijtest: Hyundai i30 Wagon T-GDi (2017)

Met een breed i30 gamma wil Hyundai de Europese consument op zijn wenken bediening, de i30 Wagon biedt op zijn beurt véél ruimte en het bijhorende (praktisch) gebruiksgemak.

Hyundai droomt al een tijdje over de titel van de best verkopende Aziatische autoconstructeur in Europa en moet nog steeds enkele conculega’s voor zich dulden (denk aan Nissan, Toyota, …). Met een WRC team, een milieuvriendelijk Ioniq gamma, SUV’s in alle geuren en kleuren, een lokaal design- én ontwikkelingsteam in Duitsland onder leiding van niemand minder dan Albert Bierman willen ze in de komende jaren een Europese doorbraak forceren en de nieuwe i30 leent zich daar perfect voor.

Deze no nonsense hatchback zit intussen aan de derde generatie, geheel volgens de traditie kregen we na de vijfdeurs een veelzijdige i30 Wagon. De i30 driedeurs haalde het deze keer niet, wel krijgen we in ruil een hete i30 N én een sexy i30 Fastback. Al zijn de Koreanen zo eerlijk om toe te geven dat die twee laatste eerder een emotionele toevoeging is aan de i30 familie, in de verkooplijstjes zal het dus voornamelijk afhangen van de i30 en i30 Wagon die in het verleden vlot hun weg vonden naar de particulier én zakelijke rijder.

Het mag niet als een verrassing komen dat de i30 Wagon zich voornamelijk achteraan weet te onderscheiden met z’n grote koffer. Voornamelijk vooraan oogt de i30 Wagon behoorlijk fancy (dankjewel Cascading Grille) terwijl het geheel verder opgefleurd wordt door een strakke karakterlijnen. Echt spannend wordt het wel nooit – geen must have in dit rationele segment – tenzij je voor de duotone 17″ velgen en een blitse lakkleur (bloedrood, baby/donkerblauw, knaloranje, ..) kiest. De i30 Wagon deelt overigens z’n technische basis met de i30 vijfdeurs, de extra 24,5 centimeter zit hem volledig achterin!

De nieuwe Hyundai i30 Wagon kan in de koffer een gezonde 602 liter bagage kwijt, wanneer je de achterbank plat legt (40:60) loopt het praktische vernuft op tot 1.650 liter. Die royale binnenruimte kan je laten benadrukken door het optionele glazen (elektrische) panoramadak, nog steeds dé ultieme bezigheidstherapie voor op de achterbank. Daar heeft niemand echt reden tot klagen inzake hoofd/beenruimte, de voorste inzittenden hebben logischerwijs iets meer gadgets en comfortitems tot hun beschikking zoals ondermeer elektrische (verwarmbare) zetels met geheugenfunctie.





Het dashboard van de i30 Wagon is mooi – vooral logisch – ingedeeld en geniet van een puike afwerkingsgraad, des te vreemd dat we toch net iets teveel verschillende soorten kunststof (“plastics”) terugvinden rondom. Wederom een eervolle vermelding voor het optionele 8″ infotainmentsysteem dat niet enkel sneller en logischer als ervoor werkt, het omvat ook moderne features zoals Apple CarPlay, Android Auto, WiFi hotspot én maar liefst zeven jaar accurate Tom Tom Live Services (flitspalen!).

De Hyundai i30 Wagon is te verkrijgen met drie benzinemotoren en één diesel in twee vermogensversies, allemaal voorzien van voorwielaandrijving en het geïntegreerde stop-startsysteem (ISG). Benzinerijders mogen kiezen tussen de 1.4-liter MPI viercilinder (100 pk), de 1.0-liter T-GDi driecilinder (120 pk) of de 1.4-liter T-GDi (140 pk). Dieselrijders zijn aangewezen op de 1.6-liter CRDi met 110 pk of 136 pk, de 95 pk instapversie van de i30 vijfdeurs is hier niet te verkrijgen. Standaard worden alle motorisaties gekoppeld aan de handgeschakelde zesversnellingsbak, de twee dieselversies en de 1.4 topversie zijn eveneens beschikbaar met de efficiënte (en alerte!) 7-trapsautomaat met dubbele koppeling (7-DCT).

Tijdens een eerste kennismaking – die voornamelijk over de snelweg ging – viel ons oog op de benzinemotoren. Desondanks de beperkte longinhoud en aantal cilinders overtuigde de 1.0-liter (120 pk / 171 Nm) met een vlotte loop eens je hem wat hoger in de toeren houdt. Dat net iets te veel – lees: enthousiast – doen laat het verbruik wel sterk oplopen ten opzichte van het normverbruik (4,9 liter per 100 km). De 1.4 T-GDi topversie (140 pk / 242 Nm) biedt logischerwijs vlotte(re) prestaties al was het verschil minder groot dan we hadden initieel hadden gedacht.

Het rijcomfort primeert ten alle tijden bij de i30 Wagon die bijna geen last ondervindt van de extra centimeters achteraan, dit hebben we te danken aan de Europese afstelling van het gloednieuwe onderstel. Sportief of dynamisch wordt het nooit gezien de eerder conservatieve afstelling van het stuurgevoel. De Drive Mode knop (Eco, Normal of Sport) doet nog een verdienstelijke poging maar kan de ware aard van de i30 Wagon niet verbergen, hopen op die i30 N Wagon dan maar?

De nieuwe i30 Wagon beschikt over alle veiligheidsvoorzieningen die Hyundai momenteel in huis heeft, zo getuige de lang(st)e lijst van hulpmiddelen in de basisuitvoering. Zo krijg je sowieso de Autonomous Emergency Braking met Front Collision Warning System, High Beam Assist, (overijverige) Lane Keeping Assist en Driver Attention Alert mee, in de optielijst staan ondermeer een Blind Spot Detection, Rear Cross Traffic Alert en verkeersbordenherkenning. Dankzij het zelf geproduceerde staal en zes airbags kan deze Hyundai i30 Wagon ook tegen een stootje, z’n vijfdeurs evenknie haalde met het grootste gemak de maximale score tijdens de NCAP crashtest.

In vergelijking met die vijfdeurs is de i30 Wagon steevast €890 duurder met een vanafprijs van €20.389 in België. Naast de Air basisversie is er nog een Twist uitrustingsniveau terwijl Sky de topversie omvat. De prijskraker van weleer is de Hyundai i30 Wagon niet meer maar eens je de royale basisuitrusting en de toegankelijke optiepolitiek aanschouwt ben je hier nog steeds aan het juiste adres voor een doordachte aankoop, de uitmuntende garantievoorwaarden (5 jaar zonder kilometerbeperking!) trekt de laatste twijfelaars ongetwijfeld over de streep.

Met de i30 Wagon trekt Hyundai ten tonele in het praktische C-segment waar we ook de Volkswagen Golf Variant, Skoda Octavia Combi, Ford Focus Clipper, Renault Mégane Grandtour, Fiat Tipo SW, Seat Leon ST, Peugeot 308 SW, Opel Astra Sports Tourer en de technisch identieke Kia Cee’d SW terugvinden.

Conclusie

De vorige Hyundai i30 Wagon nam bijna de helft van de verkoop voor zijn rekening en we zien geen redenen die een verderzetting van dat succesverhaal kunnen fnuiken. Het stuurgevoel mist enige dynamiek en de Koreanen gebruikten misschien net wat teveel verschillende materialen voor de interieurafwerking, de i30 Wagon bezit eveneens een riante praktische inborst, een moderne vormgeving, aangename motoren, een ruim interieur en hightech gadgets/veiligheidssystemen. De royale basisuitrusting, scherpe prijs, onklopbare garantievoorwaarden en het betaalbare optiebeleid vatten vervolgens het value for money verhaal van deze i30 Wagon perfect samen.

Overzicht:

+ Frisse looks

+ Praktisch

+ Comfortabel

+ Efficiënte motoren / vlotte automaat

+ Infotainmentsysteem (vlot, accuraat, modern, ..)

+ Value for money (prijs + basisuitrusting + garantie)

– Materiaalmix interieur

– Weinig stuurgevoel

Tekst: Benjamin Van Maldergem